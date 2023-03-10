台中中科公園閒置人造山丘改造 增添休憩新亮點

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台中市中科公園內有3座人造山丘，其中2座已打造溜滑梯、觀景丘等遊憩設施，經國民黨立委楊瓊瓔（粉色背心者）、台中市議員吳呈賢（前中）再爭取經費，擬於園區打造新步道並設置植栽等，增添遊憩新亮點。（立委楊瓊瓔提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月10日

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中市中科公園內3座人造山丘，其中2座已打造溜滑梯、觀景丘，立委楊瓊瓔、台中市議員吳呈賢爭取經費，打造新步道，並設置植栽，增添遊憩新亮點。

台中市潭雅神綠園道由軍方舊鐵道改建，終點「中科公園」保留3座人造山丘。國民黨籍立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取利用山丘地形，陸續完成磨石溜滑梯及追拍飛機的觀景丘。再爭取新台幣1800萬元進行景觀改善工程，楊瓊瓔今天邀集相關單位會勘。

大雅區長李修齊簡報說明，中科公園景觀改善工程將閒置綠帶營造為「花之道」，而閒置的人造山丘打造為「花絮丘」，預定今年8月發包，工期約9個月，其中交通部觀光局補助855萬元，台中市府自籌945萬元。

李修齊指出，「花之道」現況為低窪草坡，將設置180公尺長的人行木棧道，讓人車分道；植栽選用台灣原生種喬木，並設置植栽小知識，坡地則播灑草籽點綴成花海，讓遊客可賞玩拍照。

至於閒置土丘高度約6公尺，將打造「花絮丘」，利用地形設置220公尺長的花絮丘步道，植栽選用台灣原生種如流蘇等喬木，並施作休憩座椅。

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吳呈賢說，中科公園腹地面積達6.48公頃，前身為神岡線鐵路西段末點、油庫的設置點；經台中市政府多年努力，完善磨石溜滑梯、觀景丘及戰車公園等，已成為潭雅神綠園道最熱門的親子休憩景點。

楊瓊瓔表示，中科公園經規畫、改善後，主題形象鮮明、遊憩設創新，隨著溜滑梯、戲水池等特色遊具設置，越來越多家長帶著小孩前來遊憩，有助提升觀光。（編輯：黃世雅）1120310