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大安森林公園杜鵑、繡球爭艷 台北花節正式開跑

2023/3/11 13:32（3/11 14:16 更新）
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台北市副市長林奕華（前右4）11日上午與大安區里長們共同種下杜鵑花苗，代表台北花節開跑，邀民眾到大安森林公園欣賞盛開的21萬株杜鵑及繡球花。中央社記者陳昱婷攝 112年3月11日
台北市副市長林奕華（前右4）11日上午與大安區里長們共同種下杜鵑花苗，代表台北花節開跑，邀民眾到大安森林公園欣賞盛開的21萬株杜鵑及繡球花。中央社記者陳昱婷攝 112年3月11日
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（中央社記者陳昱婷台北11日電）春天來臨，台北市副市長林奕華今天上午與大安區里長們共同種下杜鵑花苗，代表台北花節正式開跑，邀請民眾到大安森林公園欣賞盛開的21萬株杜鵑及繡球花。

台北市政府從民國106年起為市花杜鵑花舉辦系列活動，今年更以「台北花節」格局擴大舉辦，並在今天上午舉辦共植花苗活動，找來在地商圈及里長在大安森林公園種下杜鵑花，為台北花節揭開序幕。

林奕華致詞表示，台北市在各個季節都有不同花卉盛開，目前除了大安區有杜鵑花外，在北投區有海芋、士林有櫻花、中山有玫瑰，邀請民眾走入巷弄及公園，欣賞繁花帶來的幸福感，並帶動商圈產業發展。

台北市觀傳局長陳淑慧活動後受訪指出，此次花節除了延續往年杜鵑花季舉辦系列活動，還結合種花減碳及環保永續概念，廣邀民間及企業響應植樹節，並將傳統音樂會轉型為禁用一次性餐具的「花伴野餐」。

除了大安森林公園，陳淑慧說，現在在台北表演藝術中心一樓戶外廣場，正以鮮花打造一條蝴蝶造型的「城市花毯」，民眾若有經過，將可看見花藝師設計及調整的過程，完整花毯預計13日正式亮相。

談到台北花節與過往杜鵑花季的差異，陳淑慧表示，台北市一整年都有花可賞，春天更是百花齊放的季節，此次除了市府主動種花外，也結合鄰里商圈，希望在環境被美化的同時，將愛惜、守護環境的概念深入社區。

台北市工務局公園處補充，今年在大安森林公園種植約21萬株杜鵑、2000盆繡球花，目前花已開9成，周邊新生南路三段的杜鵑也在逐漸綻放中。（編輯：李亨山）1120311

台北花節浪漫開跑，台北市政府表示，今年在大安森林公園種植約21萬株杜鵑、2000盆繡球花，目前花已開9成。（台北市觀傳局提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年3月11日
台北花節浪漫開跑，台北市政府表示，今年在大安森林公園種植約21萬株杜鵑、2000盆繡球花，目前花已開9成。（台北市觀傳局提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年3月11日
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陳淑慧
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