藝起FUN蘭陽 呈現多元舞蹈藝術

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）宜蘭縣政府今天起到4月30日的週末假日，分別在礁溪、羅東、宜蘭，推出「藝起FUN蘭陽」活動，呈現原住民舞、森巴舞、現代舞等多元藝術，歡迎民眾參與。

宜蘭縣政府發布新聞稿指出，「藝起FUN蘭陽」活動，以「舞蹈擴散、舞動蘭陽」為主題，串聯礁溪德陽園區、羅東文化工場、宜蘭演藝廳共3大場域，呈現多元專業舞蹈展演。

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其中，今天起至4月15日的每週末及兒童節連假在礁溪德陽園區，將由不同團隊展現宜蘭縣民俗、當代、森巴等舞蹈，並有街頭藝術家及雜耍等節目，也呈現曾經到訪宜蘭國際童玩節的波蘭、捷克、斯洛伐克、塞爾維亞、克羅埃西亞、俄羅斯、烏克蘭等7個國家的舞蹈特色及紀念品。

縣府表示，4月的每週日，將安排職業舞團及國民中小學原民社團，在羅東文化工場演出原民樂舞表演。4月22日將於宜蘭演藝廳，辦理4場專業舞蹈工作坊，邀請舞者們透過不同的力與美，呈現獨特作品。（編輯：張銘坤）1120311