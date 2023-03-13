臨時工玩抖音疑洩個資 北市府聯繫當事人釐清中

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）台北市衛生局一名臨時工被指玩抖音，並把北市府資訊及民眾個資拍成影片等。衛生局說明此人負責庶務，據了解影片出現的表格都是填錯要銷毀的，正聯繫當事人釐清中。

民進黨台北市議員簡舒培指出，北市府所僱的中國籍臨時工竟連日在抖音上傳許多市長蔣萬安出席活動影片，還將承辦業務經手資料拍成影片，質疑公務資訊和民眾個資外洩。

衛生局以新聞稿表示，此人為衛生局依勞動部「安心即時上工計畫」進用的時薪人員，每月工時不定，最高工作80小時，辦理防疫物資發放、搬運與未涉及機密的文件碎紙、核銷等行政庶務事項，去年8月2日進用，今年3月3日已離職。

衛生局主秘邱秀儀告訴中央社記者，此臨時工拍到的申請表之類的畫面，應該都是填錯、要銷毀的文件，至於有沒有拍到個資、流出多少等細節還須確認，衛生局已經跟此臨時工聯繫，希望盡快釐清來龍去脈，暫時無法斷言要多久。

另外，雖然當事人已離職，但若確定違規依然可送考績會懲處，「該記的還是可以記」。邱秀儀坦言一般民眾可能覺得這樣不痛不癢，但若此臨時工以後還要走公職體系，這筆紀錄還是會有影響。

依行政院文書處理手冊第76條規定第1項：「各機關員工對於本機關文書，除經允許公開者外，應保守機密，不得洩漏、以及北市政府文書處理實施要點第104點第11項「擅將公文交他人閱覽、抄錄影印或未經核准電遞、傳真者」，機關員工對業務內容均有保密義務，非經允許不得洩漏，若有違反，依北市府文書處理要點懲處。

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邱秀儀表示，此臨時工可能覺得拍到的東西不算是公文，但依舊是公務的一環，衛生局將持續加強內部人員教育及對公務的認識，並重申上班時間禁止從事非公務業務。

另外，簡舒培也質疑為何此臨時工的影片會拍到市長蔣萬安的不受訪行程。北市府副發言人蔡畹鎣則表示，該名已離職臨時工所上傳的影片，多數為蔣萬安的公開行程，或蔣萬安社群平台所發布的內容；由於是公開行程並且位在公開場所，沒有私人行程外洩的疑慮。（編輯：李錫璋）1120313