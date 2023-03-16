簽署合作備忘錄 竹市每天代燒竹縣150噸垃圾

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（中央社記者郭宣彣新竹市16日電）新竹縣、市政府今天簽署新竹縣市整合溝通平台合作備忘錄，共有8項合作議題，其中竹市同意處理竹縣垃圾，從原來120公噸提高到150公噸，但竹縣需協助媒合焚化再生粒料去化。

新竹市長高虹安與新竹縣長楊文科今天在新竹市政府簽署「新竹縣市整合溝通平台合作備忘錄」，包含有6項交通以及2項環保等民生議題，進行合作。

新竹市政府透過新聞資料表示，竹市將每天代處理新竹縣的家戶垃圾處理量，從原來120公噸提高到150公噸，並協助收受新竹縣轄內一般事業廢棄物，竹縣則協助媒合1萬公噸的焚化再生粒料去化互惠合作。

市府說，也將整合新竹縣、市空氣品質及河川水質監測資料，由市府建置網站平台，把數據資料透明公開化，供民眾即時查詢。

交通部分，市府表示，針對台一線替代道路（118線-台68線）新闢工程，總工程經費約新台幣1.4億，主要路段在新竹縣，銜接路段落於新竹市，將由竹縣主政施工，縣市依長度比例分擔費分。

市府說，為紓解壅塞車流，向交通部提案爭取「智慧運輸系統發展建設計畫」，透過國道一號3處交流道（竹科、新竹、竹北交流道）協控與平面道路時制重整，預估2年經費約1.1億元。

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市府指出，為鼓勵民眾使用大眾交通運輸，將以新竹縣、市為核心區域，爭取桃竹竹苗生活圈優惠通勤月票，減輕民眾使用大眾運輸工具的負擔。

依據備忘錄資料指出，環保部分共有2項分別為空氣與水質監測平台與竹市代燒垃圾議題；以及6項交通是經國橋智慧交通整合計畫、縣市交流道協控及平面道路時制重整合作、台1線替代道路新闢工程、跨頭前溪橋替代道路、經國大橋新竹市轄內部分道路改善、與公共運輸票證整合優惠計畫。（編輯：張銘坤）1120316