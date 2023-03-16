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寶山鄉農會盼助農民收益 新設銷售處打開多元通路

2023/3/16 18:40（3/16 18:56 更新）
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新竹縣寶山鄉農會18日將舉辦農民節表揚大會暨柑橘及農特產品展售促銷活動，16日舉辦宣傳記者會，同時宣布將新設3家銷售處，不僅販售在地農特產，也進駐信用部等，能提供民眾多元服務，也行銷農特產。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月16日
新竹縣寶山鄉農會18日將舉辦農民節表揚大會暨柑橘及農特產品展售促銷活動，16日舉辦宣傳記者會，同時宣布將新設3家銷售處，不僅販售在地農特產，也進駐信用部等，能提供民眾多元服務，也行銷農特產。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月16日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）寶山鄉農會今天表示，持續推動在地農特產如橄欖、柑橘等，未來要新設3家銷售處，不僅行銷農特產也進駐信用部，提供民眾多元服務，也打開在地農產知名度盼增加農民收益。

新竹縣政府發布新聞稿指出，寶山鄉農會將在18日舉辦農民節表揚大會暨柑橘及農特產品展售促銷活動，今天舉辦行前記者會並宣布將新設3家銷售處，縣長楊文科也出席參加。

寶山鄉農會總幹事陳信良向中央社記者表示，竹縣人口持續增加，寶山鄉農會將再設置3家銷售處，初期目標盼能創造新台幣6000萬元營收，不僅會販售在地農特產，也進駐信用部等，能提供民眾多元服務，也行銷農特產。

陳信良說，目前寶山鄉的戶數不到6000戶，但農會的營業額每年可創下約6000萬元，其中農產的銷售額約就有2000萬。

陳信良指出，為更深入地方，方便民眾採買蔬果等農特產，農會在茄苳交流道附近，將設置3家銷售處，盼打開銷售平台，能帶動讓農產品保持價格穩定，保障農民實質收入，也增加農民收益。（編輯：張銘坤）1120316

#陳信良
#寶山鄉農會
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