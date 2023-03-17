花蓮黎明喜樂園完工 工程及內裝缺口還差4500萬

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花蓮黎明機構在花蓮縣壽豐鄉興建專收容18歲以上自閉症「肯納兒」的黎明喜樂園，建築主體完工，17日舉行竣工感恩典禮，但因工程及內裝仍有新台幣4500餘萬元缺口，仍需社會大眾協助，目標2024年正式啟用。中央社記者張祈攝 112年3月17日

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮黎明機構斥資新台幣1.7億餘元興建專收容18歲以上自閉症的「肯納兒」收容機構黎明喜樂園，建築已經完工，但仍有4500餘萬元缺口，需社會大眾協助，目標明年正式啟用。

台灣基督教門諾會花蓮黎明機構在壽豐鄉興建黎明喜樂園，2棟地上5層樓建築，自2019年開工，歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間募款困難，邊募款邊蓋樓，今天舉行竣工感恩典禮。

台灣基督教門諾會董事長宋淑蓉接受媒體聯訪指出，院內33名自閉症肯納兒年紀增長，照顧家庭面臨雙老問題，黎明喜樂園可提供照護需求，提高照護人數至72人，包括58名全日住宿及10多名日間照護，讓肯納兒安心老去，減輕家庭負擔。

宋淑蓉指出，建築主體雖完成，但連同工程及內部設備，仍有新台幣4500萬元缺口，包括無障礙設施、病床等內裝還需要各界捐款響應，目前熱水器、冷氣、窗戶防熱貼紙及大門已有人捐贈。

宋淑蓉說，等到使用執照下來，且大門、圍籬等安全設備建置完後，會先讓第一批17人入住，後續隨住宿設備完善程度，陸續增加住戶，目標明年正式啟用。

宋淑蓉表示，台灣是個很有愛的島嶼，黎明喜樂園集結社會大眾的愛心，熬過COVID-19疫情期間捐款下降的困境，每筆捐款金額無論多少，都會提供收據，讓捐款人知道錢用在哪裡。

黎明教養院喜樂園公益大使李明依到場受訪表示，因離開螢光幕一段時間，原本擔心勸募效果有限，沒想到有匿名捐贈者因看到廣告燈箱就捐出100萬，對團隊帶來很大鼓舞，也感恩有機會協助黎明喜樂園一點一滴建造。（編輯：郭諭儒）1120317