亞大醫院居護所揭牌 病友愛心捐款購車添助力

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）亞洲大學附屬醫院附設居家護理所今天成立，未來將照護觸角從院內延伸到院外，減少病人住院天數以及醫療費用，有病友感念醫護團隊照護，捐款讓院方購置一輛公務車、增添助力。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿， 院長許永信表示，居護所將提供醫療、護理服務及指導，減少家屬往返醫院所費之人力及物力，扮演病人與醫院間的聯繫橋樑，轉介各類長照資源，減輕病人及家屬出院後的焦慮，以及為無管路失能患者的居家醫療、有三管或傷口且失能患者居家護理，同時提供末期患者安寧醫療照護服務。

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曾罹患腦瘤的病友劉華，感念當初腦部手術的成功，而她的丈夫也在亞大醫院醫療團隊悉心照顧下，安然走過人生低谷，平靜走完最後一程，她表示，這份恩情永遠難忘，決定將各界親友的善心，全數捐贈給院方，醫院將此筆費用添購公務車，未來將乘載每一名醫護團隊成員，將愛心送到各個角落。

預防暨社區醫學中心主任林益卿指出，醫療團隊期待能做到「全人、全家、全程、全隊以及全社區」（五全）的照護，由多位家庭醫學科醫師及個案管理師共同投入，讓患者能感受到無縫隙的安心醫療照護。（編輯：龍柏安）1120317