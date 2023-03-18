新北表揚380名模範生代表 30名優秀身障學生

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市111學年度380名模範生代表暨30名優秀身心障礙學生，今天下午在市府接受表揚。市府肯定他們克服身體障礙與師生精進學習，在品德教育與服務學習成為同學楷模，令人尊敬與感動。

新北市長侯友宜下午在市府表揚380名模範生代表，及30名優秀身心障礙學生，肯定家長重視品德教育也陪著孩子一起成長。尤其，藉由表揚優秀身心障礙學生，讓他們的努力被看見，更能掌握人生方向，期許受獎者發揮影響力，成就美好未來。

蘆洲國小6年級學生王潔沂，由媽媽以手推輪椅協助上台接受表揚，母親李文婷接受中央社記者訪問表示，孩子在1歲8個月被診斷出脊髓肌肉萎縮症（SMA），屬於第三型，2019年原會行走的王潔沂，因脊椎側彎下肢行走與手部書寫都不方便。

她說，多才多藝的王潔沂創造無限可能，今年新春書法比賽還獲獎，也將接受表揚，且不因前往中國大陸就醫而中斷學習熱忱，並與同學互動良好，是大家心目中的小太陽。目前，全台只有一半的SMA病友可獲得罕見疾病用藥，盼望政府重視並普及全部脊髓肌肉萎縮症病友用藥。

王潔沂受訪說，看見同學運動自己卻無法參與，難免遺憾，但老師也會提供一些從未參與的活動。她感謝父母與同學的照顧，並希望將來不必使用助行器，甚至當律師幫助需要協助的人。

侯友宜表揚肢障需助行器的三重區碧華國小學生胡芯語，其視力受張力影響有眼球震顫現象，但她堅持日常生活自理，自己完成任何事情，也和同學合作，是老師課堂上的好幫手。

永福國小學生陳奕慈與來自菲律賓的母親一起接受表揚，因為有中度智能障礙，剛來台灣時不但不會口語也聽不懂中文，但上課努力模仿老師嘴型練習發音，放學後與教會志工及媽媽練習，現已可聽懂日常生活指令，以簡單句子表達。

新店區康橋實驗高中學生彭有翊受訪表示，因白化症而視力模糊，求學過程偶會有同學嘲笑「你好白喔」，但他不會遭打擊而以正面樂觀態度向學，雖視野有限卻喜愛戶外運動，甚至完成單車環島。過程中，不但克服體能與環境、陽光的挑戰，12天的環島能平安回家，讓父母放下心中的擔憂。（編輯：張銘坤）1120318

新北市18日舉行「111學年度模範生代表暨優秀身心障礙學生表揚大會」，三重區碧華國小學生胡芯語（右）視力受張力影響有眼球震顫現象，但仍堅持日常生活自理，她開心登台接受市長侯友宜（左）表揚。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年3月18日