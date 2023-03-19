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彰縣籲違章工廠期限前未提改善計畫 恐斷水電

2023/3/19 17:51
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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）低污染農地違章工廠提送改善計畫明天截止，彰縣府指出，縣內仍有300多家工廠未送件，先前已寄掛號信及打電話通知，業者明天下午5時前如未提改善計畫，將面臨斷水斷電處分。

政府於2019年修正「工廠管理輔導法」，2020年再次修正，規定低污染未登記工廠2年內申請納管、3年內要提出工廠改善計畫；有2萬9000家工廠要在20日前提交改善計畫，才可以取得特定工廠登記，順利合法化。經濟部中部辦公室表示，目前仍有1316家工廠尚未提交改善計畫，以彰化310家未送最多。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處人員今天接受媒體聯訪指出，縣府依工廠管理法規定，已輔導納管6000多家未登記工廠，為催促業者繳交改善計畫，縣府除了以雙掛號寄出公文及打電話通知外，也請工廠所在地的鄉鎮市公所派員拜訪。

縣府經綠處表示，全縣到昨天為止，仍有310家工廠未送件，有的工廠是心存觀望，以拖待變，也有工廠考量土地非自有，改善成本過高，因此未送件。

經綠處指出，低污染農地違章工廠提送改善計畫的期限是在明天下午5時，以郵戳為憑，估計真正未送件的工廠應在300家以下，呼籲業者趕在期限前送件，以免被斷水斷電。（編輯：黃世雅）1120319

#違章工廠
#工廠管理輔導法
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