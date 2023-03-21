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解析屏東地下水蘊藏量 縣府要求監測水位並公開

2023/3/21 14:32
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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）水利署南區水資源局未知會屏東縣政府逕行鑿井，引發民怨後暫停施工，昨天由專家學者解析屏東地下水蘊藏量、補注速度及安全水位，縣府也要求每日監測水位並將數據公開。

因應南部地區30年來降雨最少旱象，行政院核定「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，南水局在高屏溪沿岸增鑿50口水井，其中28口就在屏東縣境內，地方認為未舉辦說明會就鑿井，引發民怨，目前已暫停施工。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，昨天由中央地質調查所、水利規劃試驗所與具地下水專業的學者共同解析屏東地下水蘊藏量、補注速度及安全水位，雖與會專家學者一致認為屏東水情穩定，但縣府要求數據公開透明化，未來若執行抽水，必須每天監測即時水位及管理水位，並連結到縣府官網首頁，讓民眾安心。

專家學者解析屏東水情，結論為屏東具豐富地下水資源，屏東平原年平均蘊藏量約達12億至20億噸，由陸地向高屏溪流動，目前水情相對穩定。南水局在高屏溪左岸屏東側選定鑿井位址，均位於地下水流向的下游處，且鑿深逾120公尺深井，取水層與民用淺井位處不同含水層，因此抗旱井抽水屬短期操作，對民井影響有限。

另外，屏東平原屬地下水快速回補區域，只要水利署在里港、九如、海豐、清溪、前進等5口即時地下水觀測井，在取水期間地下水位到達管理警戒水位，停止抽水，以減少對屏東影響。

水利署強調，目前鑿井取水屬短期旱災應變的調度作為，待旱象解除即停止取水，並且會將水井就地封存，同時拆走輸水管及抽水泵。

縣府表示，屏東願意與大家一起度過旱災考驗，但前提保障屏東民生、農業灌溉用水安全。水利署要把屏東地下水的即時水位、管理水位清楚透明提供給民眾及外界檢視，才不會再引起民眾疑慮。（編輯：張雅淨）1120321

#旱災
#鑿井
#地下水
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