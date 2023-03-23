更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

中市里長研習會 老幹新枝年齡最多相差一甲子

2023/3/23 15:54（3/23 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市政府民政局23日舉辦「台中市第4屆里長研習會」，邀請全市625名里長參加，市長盧秀燕（前中）到場感謝里長地方耕耘、服務里民的辛勞。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月23日
台中市政府民政局23日舉辦「台中市第4屆里長研習會」，邀請全市625名里長參加，市長盧秀燕（前中）到場感謝里長地方耕耘、服務里民的辛勞。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市政府民政局今天舉辦里長研習會，邀請全市625名里長參加，其中最年長的84歲石岡區德興里長劉紀雄，與最年輕的24歲西屯區何仁里長蔡翔宇，年齡剛好相差一甲子。

台中市政府民政局今天舉辦「台中市第4屆里長研習會」，宣導消費者保護法、犯罪預防宣導、兒少福利及社會救助創新政策、民政業務等研習課程，邀請全市共625名里長參加，台中市長盧秀燕也到場致意，感謝里長地方耕耘、服務里民的辛勞。

盧秀燕在會中表示，台中市有2名里長連任10屆以上，分別為清水區清水里長陳安吉當選12屆，還有連任10屆的北區錦村里長吳榮益，兩人均秉持「活到老，服務到老」的精神，為地方奉獻心力。

有別過去「里長伯」的印象，台中市這屆有17名里長為八年級生，盧秀燕指出，其中最年輕的為88年次（24歲）的西屯區何仁里長蔡翔宇，而最年長的為28年次（84歲）的石岡區德興里長劉紀雄，兩人年齡相差一甲子。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

盧秀燕特別感謝里長們的指導幫忙，「我們是一家人」，期盼里長繼續支持並協助市府推動各項市政，確實反映基層市民心聲，一起把里政、市政做好，持續打造台中成為幸福宜居的城市。

民政局長吳世瑋指出，第4屆當選的625名里長，其中484人由原任里長連任，比率達77.44%，顯見里長在基層深耕為民服務廣獲市民肯定，並有141人為新科里長，為鄉里帶來新氣象；另全市里長目前有17人為八年級生，為地方注入年輕活力。（編輯：謝雅竹）1120323

#盧秀燕
#劉紀雄
#蔡翔宇
盧秀燕
秋紅谷黑天鵝寶寶滿月 中市府發送蛋糕分享喜悅台中巨蛋追加預算資料不完整 盧秀燕致歉後通過
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族