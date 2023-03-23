更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

搶攻新南向市場 中市府參展馬來西亞國際旅展

2023/3/23 17:43（3/23 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市政府參加2023年馬來西亞吉隆坡旅展（MATTA FAIR），推廣台中自然美景、都會風貌、文化特色及穆斯林旅遊環境等，現場攤位擠滿人潮。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月23日
台中市政府參加2023年馬來西亞吉隆坡旅展（MATTA FAIR），推廣台中自然美景、都會風貌、文化特色及穆斯林旅遊環境等，現場攤位擠滿人潮。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市政府參加2023年馬來西亞吉隆坡旅展（MATTA FAIR），推廣台中自然美景、都會風貌、文化特色及穆斯林旅遊環境等，期間累積8500人次到訪攤位，可望創造國際觀光新潮流。

台中市觀旅局今天發布新聞稿指出，新南向國家已躍居台灣入境市場主流，台中市觀旅局3月17至22日參加「2023年馬來西亞吉隆坡旅展（MATTA FAIR）」。

觀旅局長陳美秀表示，截至3月19日，馬來西亞入境台灣旅客人次躍居首位，市府看準蓬勃發展的新南向旅遊市場，與台灣觀光代表團共同參展，並與台中市產業故事館發展協會聯手推廣觀光，以台中多樣風貌的觀光資源為號召，搭配轉盤、翻翻牌等互動遊戲及特色好禮，吸引大批民眾觀展。

有民眾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前曾經到訪台中，對風土人情印象深刻，並表示今年將再規劃前來，更有許多民眾靠櫃索取摺頁、詢問旅遊資訊，準備深度旅遊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳美秀指出，市府與台灣代表團一同拜會當地觀光旅遊協會、旅行社業者、地方政府觀光旅遊部門和媒體等。

當地旅遊業者Golden Destination資深總經理張金友表示，台中節慶活動豐富，像是台中國際花毯節、台中國際踩舞嘉年華、爵士音樂節等，一定會帶團前來參加。STAR星報攝影總編輯吳國樑表示，日後要帶團到台中拍攝，讓觀眾透過鏡頭領略台中之美。（編輯：李亨山）1120323

#陳美秀
#台中市
#台中市觀旅局
陳美秀
世界棒球經典賽8日登場 中市旅館訂房率增溫台中麥浪之旅 大雅小麥產業文化節3/4登場
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族