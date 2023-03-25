新北土城原民生態公園翻新 增開礦歷史解說牌

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新北市土城原住民族原鄉意象生態公園25日啟用，與會來賓等人在典禮中以歌舞祈福，場面熱鬧。（新北市土城區公所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年3月25日

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市土城原住民族原鄉意象生態公園今天啟用，提供原民更優質的聚會場所，也增加遊客參訪休憩空間。原民會盼望族人更理解遷徙都市礦場打拚發展脈絡，後代子孫瞭解歷史記憶。

土城區原住民族原鄉意象生態公園，今天由原住民族委員會主任秘書王美蘋Akiku Haisum、民主進步黨籍立法委員吳琪銘、市府原民局長林瑋茜Siku Yaway、土城區長周晉平，與當地里長、族人，一起參與祈福歌舞及祭祀祖靈儀式後啟用。

王美蘋表示，土城原住民族生態公園是都市族人定期歲時祭儀場域，也是鄰近阿美族人凝聚認同地方，18年來，設施老舊使用不便。原民會以前瞻基礎建設計畫經費，補助區公所增設公園晴雨設施、簡易生態廁所、瞭望台，改善步行木棧道，提升便利與安全。

王美蘋說，除提升原有園區設施功能，因公園早期是海山煤礦舊址，仍有許多族人離鄉背井到西部打拚開礦足跡的記憶，這次增設歷史脈絡解說牌，期望結合文化交流與自然景觀，反映原住民族遷徙都市發展脈絡，讓族人及後代子孫瞭解公園過往歷史記憶。

吳琪銘表示，當年海山煤礦的開礦主力是原住民，第一代族人在此落腳，民國82年劃為原住民保留地，94年改建成生態公園，因地點偏僻是生態秘境；經爭取中央經費翻修改善設施設備，也邀大家親近大自然，盼望串連附近觀光步道、歷史文化景點，打造土城新地標。

區長周晉平表示，生態公園翻新，豐富原住民族聚落文化場所及休憩活動空間。包括園區引導系統、入口圖騰、入口景觀、造型拱門也都更新，解說牌還刻上族語，並新建瞭望台，是原鄉守護部落山林的重要精神地標。（編輯：張銘坤）1120325

新北市土城原住民族生態公園翻新，25日正式啟用，包括園區引導系統、入口圖騰及景觀、造型拱門都更新，並新建瞭望台，是原鄉守護部落山林的重要精神地標。（原住民族委員會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年3月25日

新北市土城原住民族原鄉意象生態公園25日啟用，民進黨立委吳琪銘（右5）、土城區長周晉平（右6）、新北市原民局長林瑋茜Siku Yaway（右7）等人出席，開心合影。（立委吳琪銘服務處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年3月25日

新北市土城原住民族原鄉意象生態公園翻新工程竣工，25日舉行啟用儀式，園區除增設休閒設施，入口景觀與拱門意象也有所更新。（新北市土城區公所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年3月25日