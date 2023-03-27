承辦員外洩陳情人個資 嘉縣農業處移送政風調查

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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）嘉義縣議員詹琬蓁今天在議會指出，農業處承辦人員涉嫌將陳情人個資外洩；縣府表示，案件已移送政風處調查處置，承辦人因急著送件才出錯，已將相關文件收回，對受害民眾深感抱歉。

嘉義縣議會今天召開第二次臨時會，詹琬蓁提臨時動議表示，民眾透過網路信箱陳情，農業處畜產保護科3月14日收件，蓋上「自陳情日始，5年後117年3月13日自動解密」印章，隔天卻直接將資料拍照外洩陳情人個資，要求縣府詳查處置。

嘉義縣畜產保育科長石蕙菱接受中央社記者訪問說，因承辦人急著送件，先把公文拍照用LINE傳給委外的合作單位，洩漏密件個資，事發後立即啟動應變措施，承辦人已將文件收回。

石蕙菱表示，因文件已傳出去，所以依照「嘉義縣政府文書處理及檔案保密規定執行注意事項」第12條規定，通知政風處調查處置，並採取補救措施；此案承辦人員相當自責，也深感抱歉。

嘉義縣長翁章梁說，公務人員保密很重要，應遵守相關法令規範保護民眾，責成各局處嚴加防範，加強相關教育。

詹琬蓁告訴中央社記者，希望縣府公務員針對民眾陳情與檢舉案件應時時嚴謹以待，避免類似情況再發生，不然民眾都不敢向縣府陳情或檢舉了。（編輯：陳仁華）1120327