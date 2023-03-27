台中市大智國小學童上吐下瀉 330人請假

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台中市大智國小25日有90多人出現發燒、嘔吐、腹瀉，校方進行校安通報，27日再有330名人請假。（圖取自google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市大智國小25日有90多人出現發燒、嘔吐、腹瀉，校方進行校安通報，今天再有330名人請假，食安處採集午餐樣本化驗，報告預計2週後出爐，釐清是諾羅病毒或食物中毒。

台中市東區大智國小多名學童自25日出現發燒、嘔吐、腹瀉等狀況，校方統計，25日上午有90多名學童出現不適症狀，第一時間已請家長帶回，因人數過多，也立即通報校安系統。

大智國小校長鄭麗娟今天接受中央社記者電訪指出，週日持續關心，身體不適的學生人數增加到180人，今天上午統計有254人身體不適，請有症狀的孩童在家休息，因其他家長憂心孩童遭傳染，也請假將孩童帶回，今天共有330人請假。

鄭麗娟表示，孩童的症狀不同，有人發燒、有的人腹瀉、有同學嘔吐等，在學生就醫治療時，醫生表示，不排除是 諾羅病毒 諾羅病毒小百科 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒

症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒

感染途徑：

-食入被病毒污染的食物或水

-接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染

-與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫 看更多 關閉 ，部分則是腸胃型感冒。

鄭麗娟說，校內已消毒完畢，食安處也採集24日的營養午餐樣本以及學生嘔吐物進行化驗，相關報告需2週出爐，釐清究竟為諾羅病毒或是食物中毒。（編輯：卞金峰）1120327