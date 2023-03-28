牛稠埔居民反儲能場 高市府：將請業者另尋他地

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）三地集團計畫在高雄市鳳山區牛稠埔地區設儲能場，引發反彈，市府日前要求經濟部先行撤案，今天再宣布市政會議通過相關審查要點，並認為此案不符要點規定，將請業者另覓他地。

高雄市鳳山區牛稠埔儲能案場因緊鄰住宅區，引發居民反對；業者三地集團已在當地開過多場說明會，但居民仍要求撤案。經發局也曾發新聞稿強調，市府立場與民眾站在一起，第一時間即要求經濟部撤案。

高雄市經發局長廖泰翔今天在市政會議後接受媒體聯訪表示，市政會議通過「高雄市都市計畫甲種乙種工業區土地申請設置併網型儲能系統認定為必要公共服務設施審查要點」，確立地方主管機關權責及加強對居民的保障。

廖泰翔說，針對鳳山區牛稠埔儲能場案，根據新設立的要點，考量當地人口稠密及未來區域經濟發展等因素，此案不符審查要點的規定，將請業者另尋他地，經發局會積極協助。

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廖泰翔並表示，要點是針對併網型儲能案場規範，尤其是申請甲、乙種工業區等案場進行規範，針對鄰近住宅區情況，必須距離在30公尺範圍外。除了經發局，也會納入各相關局處如都發局、消防局等意見，並一起進行相關審認程序。

三地集團接受媒體訪問表示，目前尚未收到市府通知，內部將再研議該如何處置，但會同步辦理備案，另尋合適地點，但找土地有一定難度，需要政府加以協助。（編輯：謝雅竹）1120328