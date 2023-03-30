清明連假將至 新北：河濱3地踏青親子遊好去處

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新北市政府高灘處表示，三重大都會公園、八里十三行文化公園及新店陽光運動公園等3處河濱適合全家野餐，親子同樂。（新北高灘處提供）中央社記者王鴻國傳真 112年3月30日

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（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市政府高灘地工程管理處今天表示，河濱公園的三重大都會公園、八里十三行文化公園及新店陽光運動公園等3地適合全家野餐，歡迎清明兒童連假前往踏青，親子同樂。

高灘處發布新聞稿指出，為鼓勵民眾前往河濱享受悠閒野餐，高灘處盤點河濱3大野餐勝地，首先是三重區的新北大都會公園，由捷運三重站出站就能看到大草皮，可以野餐放空、玩耍嬉戲，旁邊還有全國最好玩排名第一的熊猴森樂園。

其次是八里區的十三行文化公園，園區內空間寬敞並擁有超大草皮，還有高低差達7.6公尺的大草坡及溜滑梯、滑草場，會是全家人野餐、遊憩、散步的好去處。

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最後為新店區陽光運動公園，園區規劃綠地野餐區，還有占地1公頃的超大特色遊戲場，可讓小朋友盡情放電。

新北市高灘處長張修銘表示，高灘處推出「野餐的美好樣子」照片募集活動，即日起至5月1日止，只要拍下野餐美照在「新北水漾」臉書（Facebook）粉絲團上傳分享，就有機會抽限量好禮。歡迎大家趁著連假來河濱公園遊玩，走出戶外擁抱陽光、享受大自然。（編輯：戴光育）1120330