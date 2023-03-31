綠指張善政上任100天出包多 桃市府：續爭取認同

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（中央社記者葉臻桃園31日電）民主進步黨桃園市議會黨團今天說，桃園市長張善政上任約100天，包括「狒狒案」，幾乎每10天就出包，重傷桃園形象；桃園市政府說，願為市民福祉，持續努力爭取民進黨團認同。

民進黨團上午舉行記者會表示，每當質詢到政見未來財政規劃，張善政和局處長口徑都是由超徵稅額新台幣50億元支付，但桃園不是年年有超徵稅額，如果未來沒其他預算，可能壓縮現有建設。

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民進黨團說，市府運作失靈，包括三坑抽水站爆管造成停水，有些地區超過3天才復水；亞洲運動會龍舟金牌國手陳俞安騎車摔進污水下水道工作井身亡，市府推責任給委外廠商。

桃市府發布新聞稿表示，張善政上任以來，每項政策落實都以市民福祉優先，民進黨團惡意扭曲市府過去的努力；狒狒圍捕過程，相關人員如果有不當行為就須負責，全案已進入司法調查階段，市府完全配合。（編輯：李明宗）1120331