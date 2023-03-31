新北土城資源循環中心遭抗議 環團籲停止規劃案

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新北市土城區「劉老師自然教室」負責人劉麗蘭（持麥克風者）31日率環保、自學團體等成員，持抗議布條、海報到市府陳情，要求環保局停止在土城彈藥庫以南地區規劃建設資源循環中心。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年3月31日

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北土城司法園區以南土地，預計作為環保局土城清潔隊作業場區及資源循環中心，環保團體今天到市府陳情、抗議，要求停止規劃案，維持農園、親子生態環境教育場域。

新北市政府環保局表示，當地會利用既有彈藥庫設施做最低度的施作，不會大量開發，只做資源回收分類及轉運，及清潔隊員休息區。未來也將規劃成為孩子認識資源回收的教育基地，是很好的環境教育場所，可與地方共存共榮。

土城「劉老師自然教室」負責人劉麗蘭，今天下午帶領環保、自學團體、自然步道協會、在地人士與學生等，持「猴猴做壞事、農地變抹布」抗議布條、海報到市府陳情；要求環保局停止規劃在土城彈藥庫以南，規劃資源循環中心。

劉麗蘭說，鄰近台北捷運藍線土城站的土城彈藥庫，自2022年通過擴大都市計畫後，彈藥庫園區以北區域將開發為集合新北地方法院、新北地方檢察署、台北看守所的司法園區和住宅區，但以南的區域基礎設施不足。

她說，地方居民經營生態農園與親子生態教育場所，供應有機蔬菜、有生態親子教室、倡導無毒耕作的市民農園，搭捷運就可親近土地，感受自然生態的去處，市府不該當成處理都市垃圾的去處。

劉麗蘭表示，市府在擴大土城都市計畫中，承諾要尊重在地文化與生態，卻只想將當地變成垃圾處理場，今年跳過與居民溝通的過程，直接推動設置作業場區和資源循環中心。

環團代表、青農代表分別發言，擔心變成開發司法園區後的垃圾場，垃圾車進出影響當地環境與台北樹蛙、翡翠樹蛙等生態。

環保局專門委員李浩榮出面接受陳情，表示要回去召集權責單位研議，但被劉麗蘭拒絕，認為層級不夠、沒有決策權，並要求要先答應停止資源回收場的規劃案；隨後，劉麗蘭氣憤撕毀陳情書，揚言下次還要再到市府抗議。

環保局否認當地是設置垃圾場，並表示，因配合中央闢建國道3號金城交流道及土城司法園區區段徵收開發案，環保局清潔隊現有用地已被高速公路局及內政部通知，今年底要搬遷。

環保局尋得土城區和平路以南，由國防部軍備局管理的非都市國有土地，於去年4月完成撥用29筆國有土地，提供由新北環保局管理。

環保局長程大維以新聞稿說，這些國有土地將依法變更編定，符合土地使用管制規定，做為清潔隊作業場區、停車場及資源循環中心、資源回收物暫時放置，並未使用到周邊私人土地，是清潔隊為民服務必要設施。

環保局說，經地籍清查與測量發現，已撥用國有土地有多處疑似遭占用種植農林作物、也有地上物，已通報土地所有權人國有財產署，請地政事務所鑑界測量、鑽探確認地界後，將依法排除遭占用情形。

環保局說，後續將辦理水土保持及工程規劃，一部分基地作為生態教室與環境教育場所，融合鄰近生態與地方共榮。

環保局工會理事長許效溢表示，辛苦作業的清潔隊員需要休息場所，卻很辛酸地被視為嫌惡設施，將來會阻絕異味擴散、污染，且基地並未緊鄰土城市民農場、有機菜園、馬術農場等區域。（編輯：李錫璋）1120331

新北市土城司法園區以南土地預計作為環保局清潔隊作業場區及資源循環中心，「劉老師自然教室」負責人劉麗蘭（持麥克風者）31日帶隊到市府前陳情抗議，要求停止資源循環中心相關規劃。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年3月31日