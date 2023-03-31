新北土城資源循環中心遭抗議 環團籲停止規劃案
（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北土城司法園區以南土地，預計作為環保局土城清潔隊作業場區及資源循環中心，環保團體今天到市府陳情、抗議，要求停止規劃案，維持農園、親子生態環境教育場域。
新北市政府環保局表示，當地會利用既有彈藥庫設施做最低度的施作，不會大量開發，只做資源回收分類及轉運，及清潔隊員休息區。未來也將規劃成為孩子認識資源回收的教育基地，是很好的環境教育場所，可與地方共存共榮。
土城「劉老師自然教室」負責人劉麗蘭，今天下午帶領環保、自學團體、自然步道協會、在地人士與學生等，持「猴猴做壞事、農地變抹布」抗議布條、海報到市府陳情；要求環保局停止規劃在土城彈藥庫以南，規劃資源循環中心。
劉麗蘭說，鄰近台北捷運藍線土城站的土城彈藥庫，自2022年通過擴大都市計畫後，彈藥庫園區以北區域將開發為集合新北地方法院、新北地方檢察署、台北看守所的司法園區和住宅區，但以南的區域基礎設施不足。
她說，地方居民經營生態農園與親子生態教育場所，供應有機蔬菜、有生態親子教室、倡導無毒耕作的市民農園，搭捷運就可親近土地，感受自然生態的去處，市府不該當成處理都市垃圾的去處。
劉麗蘭表示，市府在擴大土城都市計畫中，承諾要尊重在地文化與生態，卻只想將當地變成垃圾處理場，今年跳過與居民溝通的過程，直接推動設置作業場區和資源循環中心。
環團代表、青農代表分別發言，擔心變成開發司法園區後的垃圾場，垃圾車進出影響當地環境與台北樹蛙、翡翠樹蛙等生態。
環保局專門委員李浩榮出面接受陳情，表示要回去召集權責單位研議，但被劉麗蘭拒絕，認為層級不夠、沒有決策權，並要求要先答應停止資源回收場的規劃案；隨後，劉麗蘭氣憤撕毀陳情書，揚言下次還要再到市府抗議。
環保局否認當地是設置垃圾場，並表示，因配合中央闢建國道3號金城交流道及土城司法園區區段徵收開發案，環保局清潔隊現有用地已被高速公路局及內政部通知，今年底要搬遷。
環保局尋得土城區和平路以南，由國防部軍備局管理的非都市國有土地，於去年4月完成撥用29筆國有土地，提供由新北環保局管理。
環保局長程大維以新聞稿說，這些國有土地將依法變更編定，符合土地使用管制規定，做為清潔隊作業場區、停車場及資源循環中心、資源回收物暫時放置，並未使用到周邊私人土地，是清潔隊為民服務必要設施。
環保局說，經地籍清查與測量發現，已撥用國有土地有多處疑似遭占用種植農林作物、也有地上物，已通報土地所有權人國有財產署，請地政事務所鑑界測量、鑽探確認地界後，將依法排除遭占用情形。
環保局說，後續將辦理水土保持及工程規劃，一部分基地作為生態教室與環境教育場所，融合鄰近生態與地方共榮。
環保局工會理事長許效溢表示，辛苦作業的清潔隊員需要休息場所，卻很辛酸地被視為嫌惡設施，將來會阻絕異味擴散、污染，且基地並未緊鄰土城市民農場、有機菜園、馬術農場等區域。（編輯：李錫璋）1120331
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