阿里山茶乾旱受損500多公頃 農委會啟動現金救助

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乾旱造成阿里山區茶葉種植面積500多公頃受損，農委會農業金融局公告梅山、番路、竹崎及阿里山鄉為乾旱農業天然災害現金救助地區，農民請檢附相關文件向受災地公所申請。（番路鄉農會提供）中央社記者蔡智明傳真 112年4月1日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）嘉義縣農業處調查今年乾旱造成阿里山區茶葉種植面積500多公頃受損，農委會農金局昨天公告梅山、番路、竹崎及阿里山鄉為乾旱農業天然災害現金救助地區，即日起至4月10日受理農民申請。

嘉義縣農業處農林作物科長李秋瑩今天告訴中央社記者，清明連假期間梅山、番路、竹崎及阿里山鄉公所照常受理茶農申請天然災害現金救助。

李秋瑩說，至3月27日止，嘉義縣因乾旱茶樹受損面積約500多公頃，大約占4個茶區總面積36%。

李秋瑩指出，茶樹的枯萎是不可逆的，日前下了一些春雨沒有什麼直接幫助，頂多讓剩下未枯萎的茶菁可以保持原狀。

農業處表示，茶農茶樹損害率達20%以上者，可以申請現金救助，每公頃救助新台幣5萬5000元。假日照常受理申請，農民請檢附相關文件向受災地公所申請。（編輯：陳政偉）1120401