更多編輯台推薦新聞：
台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見
生活

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交
政治

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

阿里山茶乾旱受損500多公頃 農委會啟動現金救助

2023/4/1 10:51（4/1 11:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
乾旱造成阿里山區茶葉種植面積500多公頃受損，農委會農業金融局公告梅山、番路、竹崎及阿里山鄉為乾旱農業天然災害現金救助地區，農民請檢附相關文件向受災地公所申請。（番路鄉農會提供）中央社記者蔡智明傳真 112年4月1日
乾旱造成阿里山區茶葉種植面積500多公頃受損，農委會農業金融局公告梅山、番路、竹崎及阿里山鄉為乾旱農業天然災害現金救助地區，農民請檢附相關文件向受災地公所申請。（番路鄉農會提供）中央社記者蔡智明傳真 112年4月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）嘉義縣農業處調查今年乾旱造成阿里山區茶葉種植面積500多公頃受損，農委會農金局昨天公告梅山、番路、竹崎及阿里山鄉為乾旱農業天然災害現金救助地區，即日起至4月10日受理農民申請。

嘉義縣農業處農林作物科長李秋瑩今天告訴中央社記者，清明連假期間梅山、番路、竹崎及阿里山鄉公所照常受理茶農申請天然災害現金救助。

李秋瑩說，至3月27日止，嘉義縣因乾旱茶樹受損面積約500多公頃，大約占4個茶區總面積36%。

李秋瑩指出，茶樹的枯萎是不可逆的，日前下了一些春雨沒有什麼直接幫助，頂多讓剩下未枯萎的茶菁可以保持原狀。

農業處表示，茶農茶樹損害率達20%以上者，可以申請現金救助，每公頃救助新台幣5萬5000元。假日照常受理申請，農民請檢附相關文件向受災地公所申請。（編輯：陳政偉）1120401

#李秋瑩
#清明
#阿里山
李秋瑩
阿里山腳下種出藍莓開賣 台灣自產水果新奇蹟
清明
配合碧潭水舞 新北3/31-4/3辦野餐派對杉原灣清明連假起啟動海域安全服務 電音派對也登場
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族