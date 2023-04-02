防荔枝樁象危害 彰縣釋放144萬隻平腹小蜂

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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）中部地區荔枝、龍眼正值開花期，為防治荔枝樁象危害，彰縣府農業處在彰化市、田中鎮等鄉鎮釋放平腹小蜂，預計144萬隻平腹小蜂在荔枝椿象產卵時寄生，有效降低害蟲卵的孵化。

彰縣府農業處今天發布新聞指出，中部地區荔枝、龍眼開花情形比去年好，不過3月及4月為荔枝樁象主要產卵期，5月成蟲大量出現，危害可能持續至7、8月。

農業處表示，今年彰化縣防治荔枝樁象工作分3階段，第1階段為辦理化學藥劑補助，第2階段透過平腹小蜂防治荔枝椿象；縣府3月29日啟動無人機，在彰化市、芬園鄉等荔枝龍眼主要產地釋放平腹小蜂，另在田中鎮及二水鄉搭配人工懸掛平腹小蜂盒。

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農業處解釋，雌小蜂會產卵在荔枝椿象卵內，被寄生的卵粒則無法順利孵化，20天後從卵內羽化的平腹小蜂又可在田間繼續尋找荔枝椿象卵寄生，每10至14天施放1次，連續3次，預計將有144萬隻平腹小蜂在荔枝椿象產卵期間陸續寄生，有效降低害蟲卵的孵化機率。

農業處指出，等到5月荔枝樁象成為成蟲時，規劃使用無人機噴灑皂素，讓椿象不築巢、不產卵，效果不錯，除了先前在田中鎮、社頭鄉、芬園鄉及彰化市試辦，後續也規劃在八卦山脈推廣無人機防治荔枝椿象。（陳清芳）1120402