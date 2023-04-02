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中市空品感測器物聯網 再奪國際大獎

2023/4/2 11:47（4/2 12:31 更新）
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多次在國際競賽中獲獎的台中市「空品感測器物聯網」，在由全球智慧城市聯盟（GO SMART）主辦的國際競賽「2023 GO SMART Award」中脫穎而出，再度獲獎。圖為空品感測器。（台中市環保局提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年4月2日
多次在國際競賽中獲獎的台中市「空品感測器物聯網」，在由全球智慧城市聯盟（GO SMART）主辦的國際競賽「2023 GO SMART Award」中脫穎而出，再度獲獎。圖為空品感測器。（台中市環保局提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年4月2日
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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市環保局今天表示，推動「台中市精進空品感測器物聯網發展計畫」，在全球智慧城市聯盟（GO SMART）主辦的國際競賽中再度獲獎，與各國城市分享經驗。

台中市環保局在新聞稿中指出，多次在國際競賽中獲獎的台中市「空品感測器物聯網」，再度於由全球智慧城市聯盟（GO SMART）主辦的國際競賽「2023 GO SMART Award」中脫穎而出，頒獎典禮於3月29日在台北市老爺行旅飯店舉行，由環保局長陳宏益代表接受表揚。

環保局指出，這項獎項主要是為智慧城市及其利益相關者提供知識交流平台，通過城際PoC（概念驗證）促進智慧城市之間的合作及發展。

環保局表示，今年邁入第5屆，共有11個國家、19個城市、43件參賽作品，主辦單位從中選出最具創新性、可行性和實用性的項目。「台中市精進空品感測器物聯網發展計畫」在初審及複審過程中表現優異，成功晉級至決賽，最終成功榮獲2023 GO SMART Award。

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環保局長陳宏益指出，去年10月底投稿參賽，經初審後於去年12月接獲主辦單位通知成為14個入圍決選計畫之一，並透過線上報告方式參加決選，向評委報告這項計畫的跨領域性、潛在影響力、功能創新性及夥伴關係參與等內容。

陳宏益表示，今年2月接獲得獎通知，這屆僅5個計畫獲獎，既是對台中市政府致力推動智慧城市建設的肯定，也是全民共同參與空品監督，改善台中市生活環境的鼓勵。（編輯：陳清芳）1120402

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