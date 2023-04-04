彰化空氣品質不佳 八卦山大佛一片灰濛濛

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中部部分地區4日空氣品質指標屬「對敏感族群不健康」橘色等級，遠看彰化八卦山大佛一片灰濛濛，彷彿快被遮掩消失。（民眾提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年4月4日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）環境風場為東南風至偏南風，中部以北擴散條件較差，易有污染物累積，中部部分地區今天空品指標屬「對敏感族群不健康」橘色提醒等級，彰化八卦山大佛也籠罩在一片灰濛濛中。

台中、彰化、雲林等部分地區今天天空一片灰濛濛，遠看彰化縣地標「八卦山大佛」彷彿快被遮掩消失，根據彰化縣環境保護局網站監測資料，線西、彰化、二林、大城監測站空氣品質指標（AQI）下午數值約110上下，屬於「對敏感族群不健康」的101至150橘色等級。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網發布4月1日至4月6日空氣品質預報，4日至5日環境風場為東南風，中部以北空品區位於下風處，污染物易累積，清明連假期間各地有祭祖活動，須留意短時間濃度易上升，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

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為改善空氣品質，彰化縣環保局近年致力推廣空氣品質淨化區相關業務，並結合民間團體與企業認養，三方努力，環保局今天發布新聞稿表示，縣內目前有78處空氣品質淨化區，面積共約70.38公頃，1年二氧化碳淨化量約519.45公噸，對於淨零碳排、改善空品有助益。

環保局指出，空品淨化區具備淨化空氣功能，也是民眾休閒好去處，近年持續推動企業與社區認養，鼓勵企業挹注資源並結合社區民眾共同參與，今年有美利達工業公司、矽品精密工業公司、永靖鄉四芳社區發展協會共3處淨化區認養單位獲環保署頒獎肯定。（編輯：陳仁華）1120404