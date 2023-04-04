毛豬價格飆新高 雲林豬農惜售、攤商增加休息日因應

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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）毛豬價格節節攀升，根據雲林縣肉品市場資料顯示，昨天每公斤交易價格飆破98元，創今年新高；豬農惜售，以時間換取豬肉重量，有攤商則憂心價格高、買氣低，乾脆增加休息日因應。

根據雲林縣肉品市場資料顯示，昨天每公斤交易價格飆破新台幣98元創新高；雲林肉品市場總經理黃加安今天表示，近期毛豬價格節節攀升與豬農飼養成本提高、育成率下降有關。

黃加安觀察到毛豬價格高昂，有部分肉攤憂心價格過高影響買氣，所以增加休息日觀望，等待價格回跌再恢復正常營業時間，沒想到價格攀升，而承銷商只能硬著頭皮採購，「沒有人是贏家」。

許姓豬肉加工業者今年初才將自家的香腸商品調漲，如今價格讓他大嘆吃不消，「一條20元的香腸可能回不去了」；他說，豬肉價格偏高且貨源不穩，所以從上月起陸續停止供貨給下游廠商。

經營豬肉攤25年的王姓攤商說，往年清明節前可以賣出15頭，今年只賣出9頭，明顯感受到買氣不佳。

王姓攤商說，如果隨著市場調漲價格，消費者會被嚇跑，不漲又沒有利潤，只能增加休息日，原本清明節後休市3天，他決定要休6天，跟家人一起出遊；王姓攤商坦言，這是他20多年來，除了過年期間，首次放長假。

清明連假後，端午節需要包粽子，市場需求量增加；有豬農考量屆時供貨量，近期採惜售因應，又或者是以時間換取豬肉重量。（編輯：陳仁華）1120404