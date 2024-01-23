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大津取水口河道爭議達成共識 25日現勘水量分配

2024/1/23 16:39（1/23 20:01 更新）
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農業部農田水利署屏東管理處日前於濁口溪為當地灌溉需求施設土堤，引起外界誤解，水利署南區水資源分署23日邀集高雄市政府、屏東縣政府、台水公司等單位，研商高雄及屏東地區春耕用水問題，會中達成共識，將以110年大旱期間取水機制協調會議用水原則執行。（水利署南水分署提供）中央社記者林巧璉傳真 113年1月23日
農業部農田水利署屏東管理處日前於濁口溪為當地灌溉需求施設土堤，引起外界誤解，水利署南區水資源分署23日邀集高雄市政府、屏東縣政府、台水公司等單位，研商高雄及屏東地區春耕用水問題，會中達成共識，將以110年大旱期間取水機制協調會議用水原則執行。（水利署南水分署提供）中央社記者林巧璉傳真 113年1月23日
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（中央社記者林巧璉高雄23日電）近日大津取水口河道問題爭議，造成高雄市和屏東縣緊繃，水利署南水分署今天邀集高市府、屏縣府、高樹區公所等單位研商達成共識，並將於25日於大津橋現勘確認水量分配。

日前農水署屏東管理處在濁口溪為當地灌溉需求施設土堤，引起外界誤解，南水分署今天邀集民進黨籍屏東立委鍾佳濱、高雄立委邱議瑩、高雄市政府、屏東縣政府、高樹區公所、農水署暨所屬高雄與屏東管理處、台水公司等單位，研商春耕用水問題。

南水分署指出，會中達成共識，將以民國110年大旱期間取水機制協調會議用水原則執行；南水分署副分署長林玉祥告訴中央社記者，當時確認在枯水期時，屏東、高雄在大津取水口水權為9比1，等於1/10的水可挹注高雄。

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林玉祥說，今天會議過程順利，各方皆心平氣和協商，會議共識是，將以110年大旱期間5月26日及12月23日的2次會議協商結果執行。

據經濟部水利署南區水資源分署統計，截至今天上午7時，高屏溪流量每秒17.4立方公尺，南水分署強調，流量穩定正常，現階段高屏地區民生、產業及春耕用水可正常穩定供應。為再確認現場水量分配，25日上午10時農水署屏東管理處邀集相關單位，於大津橋（高雄端）現勘。（編輯：郭諭儒）1130123

#鍾佳濱
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