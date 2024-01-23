大津取水口河道爭議達成共識 25日現勘水量分配

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）近日大津取水口河道問題爭議，造成高雄市和屏東縣緊繃，水利署南水分署今天邀集高市府、屏縣府、高樹區公所等單位研商達成共識，並將於25日於大津橋現勘確認水量分配。

日前農水署屏東管理處在濁口溪為當地灌溉需求施設土堤，引起外界誤解，南水分署今天邀集民進黨籍屏東立委鍾佳濱、高雄立委邱議瑩、高雄市政府、屏東縣政府、高樹區公所、農水署暨所屬高雄與屏東管理處、台水公司等單位，研商春耕用水問題。

南水分署指出，會中達成共識，將以民國110年大旱期間取水機制協調會議用水原則執行；南水分署副分署長林玉祥告訴中央社記者，當時確認在枯水期時，屏東、高雄在大津取水口水權為9比1，等於1/10的水可挹注高雄。

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林玉祥說，今天會議過程順利，各方皆心平氣和協商，會議共識是，將以110年大旱期間5月26日及12月23日的2次會議協商結果執行。

據經濟部水利署南區水資源分署統計，截至今天上午7時，高屏溪流量每秒17.4立方公尺，南水分署強調，流量穩定正常，現階段高屏地區民生、產業及春耕用水可正常穩定供應。為再確認現場水量分配，25日上午10時農水署屏東管理處邀集相關單位，於大津橋（高雄端）現勘。（編輯：郭諭儒）1130123