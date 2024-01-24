基隆設市百年紅包亮相 謝國樑1/30發送

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）春節將至，基隆市長謝國樑今天開箱市府春聯「龍年大發」及1元紅包樣式，紅包正面採用貼紙設計，還融入100字樣，象徵基隆設市100週年，謝國樑將於1月30日和2月2日在市場發送。

謝國樑在記者會指出，今年限量新台幣1元紅包不僅跳脫傳統採用粉紅色，正面以貼紙設計，其中小龍貼紙融入100字樣，象徵2024年為基隆設市100週年，具有紀念及收藏價值。

基隆市政府發言人余治明表示，春聯「龍年大發」以龍翔圖騰及書法字體為元素，將龍年意象及賀詞融為一體，龍像設計為昂首向上飛翔，意寓龍躍千里。

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基隆市政府綜合發展處長林麗蟬指出，「龍年大發」採燙金字體，呈現大氣且寓有百業亨通等吉祥寓意，下角財字搭配圓形背景，意寓財源滾滾來。

市府指出，謝國樑預計1月30日上午10時15分至10時45分在信義市場、上午11時至11時50分於仁愛市場發放1元紅包；2月2日上午6時30分至7時30分在果菜市場、上午8時至9時在成功市場發放，歡迎市民踴躍索取。（編輯：戴光育）1130124