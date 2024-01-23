基隆市府擬設兒少處 改組合併文化觀光局

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆市政府規劃設立「兒童及少年事務處」，為因應規定，將觀光及城市行銷處業務調整移入文化局等各局處，文化局更名為「文化觀光局」，相關組織調整將送交基隆市議會審議。

基隆市長謝國樑今天在市務會議後記者會表示，市府規劃將觀銷處負責的觀光旅遊及行銷宣傳等業務移入文化局，並將文化局更名為「文化觀光局」，新聞及公共關係業務移列綜合發展處辦理，城市國際交流、接待外賓等業務回歸各局處辦理，觀銷處觀光工程科業務回歸各工程專業單位辦理，另涉及具高度專業技術及重大工程業務則移撥工務處。

謝國樑說，市府近1年積極布建0歲至6歲設施，如室內兒童樂園及親子劇院，下一階段對於6歲至12歲的國小學童，乃至於國中、高中年齡層，舉凡運動、休閒、娛樂、生活空間的打造，都是兒少處的重點。

對於兒少與教育處及社會處等單位分工，謝國樑說，會將規劃細節提報議會，屆時會有明確界定，不會出現權責不清情形，至於兒少處長人選，待議會審議完成後，才有進一步規劃。

謝國樑表示，這次調整局處沒有任何惡意，也沒有任何政治意味，純粹是他想兌現選前政見，且相關業務不會中斷，市府會持續與議會溝通釋出善意，讓議會能充分瞭解。（編輯：方沛清）1130123