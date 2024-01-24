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嘉縣天長吊橋老化嚴重 2/29起封閉整修

2024/1/24 17:18
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（中央社記者姜怡菁嘉義縣24日電）阿里山國家風景區管理處指出，嘉義縣番路鄉觸口村的天長、地久2座吊橋老化嚴重，天長橋2月起下修乘載人數，2月29日起封閉整修；地久吊橋正設計規劃，封閉時間另行公告。

阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽今天接受中央社記者電訪時表示，天長、地久吊橋超過70年歷史，年年都安排專業工程單位進行檢修，但吊橋結構老化嚴重，考量到安全及遊客量遽增等因素，決議全面整修。

陳榮欽指出，經評估，天長吊橋的橋塔位於陡峭河岸邊坡，下邊坡長年受水流侵蝕，橋塔基礎、錨定座周邊邊坡崩落明顯，雖多次進行邊坡修復工程，但再次崩落風險極高，嚴重威脅橋塔及錨定座安全。

阿管處表示，天長吊橋有封閉的必要，但2月逢春節期間，封閉勢必造成吊橋東側聖南宮信眾出入不便，且評估2月尚屬乾季，無天候因素足以影響橋址安全，所以2月1日起限制天長吊橋橋上通行人數，由45人下修至10人，並於2月29日起封橋整修。

至於地久吊橋正辦理規劃設計，阿管處指出，預計今年度辦理工程招標事宜，封閉時間另行公告。（編輯：戴光育）1130124

#阿管處
#阿里山國家風景區管理處
#陳榮欽
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