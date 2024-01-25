竹市府甄選不符程序 凍結行政處副處長人事

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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹市府23日公布行政處副處長由兵役科長內陞，民進黨新竹市議員陳建名質疑，市府昨天才在官網張貼職務內陞公告，徵選程序尚未進行，市長高虹就安逕自宣布人選。

對此，新竹市政府透過文字回應指出，高虹安已指示該人事案凍結，暫停辦理甄審程序，一切都必須合於相關人事規定。

陳建名今天發布新聞稿表示，高虹安23日公布行政處副處長由兵役科長彭孔貞陞任，但市府昨天才在官網張貼行政職系副處長職務內陞公告，邀請符合資格的公務員皆可投件，質疑市府連甄選程序都尚未進行，高虹安就逕自宣布人選。

陳建名說，高虹安的行為目無法紀破壞官箴，連公務員的晉陞都成為她個人的酬庸工具。

陳建名說，按照「公務人員陞遷法」，行政處副處長一職必須進行職務出缺公告，市府若採內陞機制，所有符合職系與職等的公務人員只要有意願，都可投件並透過甄審會審查，最後再交由首長核定。

陳建名指出，這次人事異動已經造成公務員人心惶惶，許多過去優秀的人被調到完全陌生的業務職位，讓人聯想到是懲罰性調度，市府內陞程序已違法，市府應停止此次甄選。

新竹市政府人事處透過文字向中央社記者表示，人事調整皆有辦理前置作業，只是甄審的公文時程陳核有延誤，公告上網時間較晚，致使甄審未完備、訊息有誤差，而讓新聞單位先發佈新聞。

新竹市政府透過文字回應指出，高虹安已指示該人事案凍結，暫停辦理甄審程序，以保障公務體系的運作，尊重公務人員權益，一切都必須合於相關人事規定。（編輯：陳清芳）1130125