新北板橋國中幼兒園擴建動土 114年8月擴大收托

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市板橋國中校舍改建及擴建新月幼兒園工程今天動土，耗資新台幣4.4億，預計114年5月完工，幼兒園將由原來的7班增加至18班，同年8月招生。預計為收托人數最多的幼兒園。

市長侯友宜今天主持板橋國中校舍改建暨新月幼兒園增設工程，動土奠基典禮，他感謝教育部補助新台幣5451萬元，加上市府編列預算3.9億元；預計新建地上3層幼兒園，及地上5層國中校舍各1棟。

教育局說，新建校舍以「回」字型動線規劃，完工後，預計取得銀級綠建築標章。幼兒園設計八角樓外觀意象，提升趣味性；還有樹屋遊戲場、親子多功能活動室，及天空運動場等空間。完工後將可收托400名幼生，包含4班2歲專班，預計成為新北收托人數最多的非營利幼兒園。

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板橋國中校長謝承殷說，新建工程結合藝術課程，與文化局合作，邀請板橋435藝文特區進駐藝術家游雅蘭，與學校師生共同創作帆布作品，懸掛於施工圍牆。

民進黨籍新北市議員黃淑君表示，板橋區公立幼兒園比例低於全新北市的平均，常供不應求。除增設公立幼兒園，也必須協助私幼營運。另外，新北市長期缺乏建置學齡前特教資源，導致孩子錯失學習機會，也應一併考量。（編輯：張銘坤）1130131