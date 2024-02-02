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北市：「長者可至區公所申辦健保補助」是假消息

2024/2/2 17:08
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（中央社記者陳怡璇台北2日電）台北市社會局今天指出，「長輩可至區公所申辦健保補助」是假消息；老人健保補助是社會局主動審查，不用另外申請。

社會局以新聞稿表示，近來網路社群媒體及通訊軟體LINE再次流傳訊息「趕快通知爸爸媽媽爺爺奶奶！只要戶籍在台北市、新北市，年滿65歲可到區公所帶身分證存摺辦理健保補助金，3224元，半年領一次，沒辦快去辦，已問區公所確實能領，這是政府美意別忘了喔」。

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社會局澄清，這是假消息，老人健保補助由社會局主動審查，民眾無須另外申請。

社會局說，長者首次年齡及設籍符合時，將主動查調審查補助相關資格，並寄發公文通知長者，不會以簡訊或LINE傳遞消息。符合北市老人健保自付額補助資格者，由社會局代為將補助款撥付給中央健康保險署（每人每月以第六類保險對象自付額826元為補助上限），不會直接撥付補助款給長者。（編輯：李錫璋）1130202

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