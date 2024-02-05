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基市7處路口 2/26起輪流科技執法

2024/2/5 17:17
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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆市警察局在信二路、義一路口等共7處路口，輪調使用科技執法設備，將從2月26日起取締車輛不暫停讓行人先行，違者可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

基隆市警察局今天發布新聞稿指出，為持續打造友善行人環境，市長謝國樑去年3月指示警察局交通隊辦理追加預算200萬元辦理採購，以租賃方式建置科技執法設備。

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基隆市警察局表示，警局採購租賃「車輛不停讓行人違規科技執法設備」2組、承商無償額外提供1組，共3組設備租期1年，將在仁二路和愛一路口、信二路和義一路口、信一路和義六路口、明德一路和自治街口、東勢街和暖暖街口、基金一路208巷口、安一路和西定路口輪調使用。

基隆市警察局表示，設備已完成系統測試並驗收合格，今天起公告宣導，並從2月26日起取締，呼籲駕駛人行近路口停讓行人先行通過，違者將依道路交通管理處罰條例規定，處1200元以上、6000元以下罰鍰。（編輯：張銘坤）1130205

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