阿母的洗衣店變健康基地 兄妹齊推樂齡肌力訓練

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗返鄉青年周君龍、周雅云兄妹齊心創業，利用母親以往承租的洗衣店店面改造成健康基地，鎖定中高齡族群推廣肌力體能訓練，獲選苗栗縣第2屆青年創新店家優等獎。

苗栗縣政府為協助青年根留在地，積極推動青年創新創業輔導，培植創就業知能，連續2年舉辦「巷弄菁潮流 苗青創業家」青年創新店家選拔活動，聘請來自業界、學界委員經由初選實地訪查及決選簡報，最終選出優秀青創店家。由周君龍和妹妹周雅云共同創辦的周周兄妹肌立體能訓練工作坊，獲選第2屆青年創新店家優等獎。

82年次的周君龍和小他3歲的妹妹周雅云，學生時代曾是射箭選手，進入職場也選擇與運動背景相關的工作，兩人原本在新竹竹北健身房擔任教練，2019年決定一起返鄉創業。

周君龍說，在竹北工作時發現，不少中高齡族群願意走進健身房運動，他想起人口正逐年老化的苗栗家鄉，也有不少銀髮長輩同樣需要被建構正確運動的觀念；另一方面，北漂多年，始終渴望「回家」安定生活，於是和父母討論獲得支持後，毅然返鄉踏出創業第一步。

周君龍的創業起點就在從小生長的苗栗市，利用原本由母親承租的洗衣店店面，經過與房東洽談，改由兄妹倆承接下來，改造成運動健身教室，主要鎖定中高年齡層，灌輸正確、健康的運動觀念。

周君龍指出，不少年長者自認平常都有在運動，細問之下竟然是「吃飽飯後出門散散步」。他說，教室希望針對個人需求設計適當訓練課程，培養提升肌力，讓銀髮族有教練指導，在安全考量下比較放心、價格也較經濟實惠，可以持之以恆。

周君龍舉例，醫生常呼籲要多運動，但許多銀髮長者面臨關節退化問題，並不清楚如何正確、有效地運動，因此會協助進行醫療銜接訓練，在課程設計上，利用退階方式操作，例如以「坐椅子」取代完全蹲下的動作，協助長輩嘗試用力，或是肩膀受限制無法舉高的話，用彈力繩、啞鈴等輕重量幫助慢慢伸展，逐步增強特定部位的肌肉耐受力，促使慢慢回復到健康狀態；教室也搭配物理治療師、營養師協助提供營養補充建議。

然而，教室在草創初期就遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攪局。周君龍說，疫情嚴重時，教室無法正常營運，銀髮族學員也不太能接受線上教學，有點像是被勒令停業」。

當時除仰賴政府急難紓困，兄妹倆還四處找短期打工機會，一度掙扎是否要放棄，最後憑藉著信仰，在教會教友們一起禱告陪伴下撐過1年多，總算等到疫情緩和，又重新開始。

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如今創業將邁入第5年，教室裡最年長的學員是名85歲的婦人，且是在女兒鼓勵下，母女一起來教室運動。周君龍說，那位阿婆起初因爲跌倒髖關節骨折，因此主要協助她治療後的伸展、慢慢建立受傷部位的肌肉量，持續運動至今已經快3個月，儘管恢復狀況還沒到最好，但一直緩慢進步中，整個人也顯得更自信開朗。

「要活就要動」不是口號。周君龍表示，他和妹妹返鄉創業的初衷，就是推動個別化肌力體能訓練，無論老中青世代，都能以正確的方式保持健康、對抗老化、提升體力，以己身專業為家鄉付出一分心力。（編輯：李錫璋）1130209