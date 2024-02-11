壽山植物多樣性 調查建立步道周邊植物名錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）壽山國家自然公園有豐富植物多樣性且具觀賞價值，國家自然公園管理處在半屏山、龜山、壽山及旗後山步道沿線進行植物調查，並建立植物名錄，記錄開花期、結果期等，供賞花民眾參考。

壽山國家自然公園坐落於壽山、旗後山、半屏山、左營舊城遺址及龜山，具有豐富的植物多樣性，其中許多植物深具觀賞價值。內政部國家公園署國家自然公園管理處近年在園區步道沿線進行植物調查，包含建立步道周邊的植物名錄。

同時，也記錄沿線植物開花期、結果期主要時間，並將調查成果加以分析，並依據調查成果設計製作物種介紹及步道物候地圖的解說摺頁，提供賞花民眾參考。

國家自然公園管理處表示，此次計畫委託中山大學生物科學系助理教授張楊家豪帶領自管處保育解說志工隊進行，2年來在4條步道沿線共記錄到91科、295屬、387種植物，其中220種為原生植物。

4條步道以壽山步道沿線植物種類最多，半屏山次之。並發現壽山國家自然公園多數植物於3月到7月間開花，10月到隔年1月間結果。

其中喬木、灌木及木質藤本的平均開花日期多在3月至7月間，而草植藤本則在9月至12月間開花。多數植物開花、結果時間十分集中，花、果期多在2至3個月內，具明顯季節性；全年開花、結果的植物則如恆春厚殼樹。

國家自然公園管理處指出，長期累計物候資料，可以了解植物受氣候環境影響的動態、生態系的變遷等，並有助於評估未來氣候變遷可能帶來的衝擊。

「花現壽山─步道花期摺頁」於壽山國家自然公園遊客中心提供民眾免費索取，摺頁大小適合放置口袋內隨身攜帶。摺頁內挑選20種美觀且易於觀察的植物為代表，主要以台灣原生種居多。

摺頁正面包含植物物候調查說明、植物簡介等，並搭配植物手繪圖表明相關特徵；摺頁背面包含4個步道地圖與易觀察植株的點位、具有觀賞價值的時間資訊。

壽山國家自然公園遊客中心週一休館，過年期間僅除夕休館1日，其他各天皆正常開館，開館時間自上午9時至下午5時，中午不休館。（編輯：孫承武）1130211