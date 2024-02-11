高雄半屏山停採礦 登山熱門路線改造不平地表

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高雄半屏湖至半屏山中央瞭望台間登山路徑原屬於礦區道路，民國86年停止採礦後，成為登山熱門路線；但近年侵蝕日漸嚴重，地表不平衍生安全疑慮，相關單位將進行改善工程。

內政部國家公園署國家自然公園管理處表示，半屏山曾經歷水泥業者40多年開採石灰岩礦，半屏湖至半屏山中央瞭望台間登山路徑原屬於礦區道路，停止採礦後，此路線因沿途有半屏湖濕地美景，還可眺望北高雄，成為民眾登山熱門路線。

但半屏山屬高位珊瑚礁石灰岩地形，遇雨易生坑洞，近年侵蝕日漸嚴重，地表不平衍生遊客安全疑慮，原排水系統也漸失去作用。為提升登山品質並改善環境，屏東林管處及自管處合作，將由林業保育署屏東分署規劃設計，進行改善工程。

林業保育署屏東分署表示，「半屏山暸望台道路暨相關排水設施改善工程」由內政部國家公園署國家自然公園管理處分擔約75%工程經費。工程自去年6月27日開工，預計今年2月中旬完工。

工程計有3段工區，主要工區針道舊有礦區道路舖面進行改善685公尺，施工廠商採預鑄結塊方式吊裝混凝土塊，依現地坡面地形適時增設橫向截水溝及舖石溝，匯流導排路面水流，維持路面透水性同時避免沖刷。

此外，也於坡地排水低處增設靜水池，降低逕流沖蝕影響。工程完工後將可增進坡地及道路水保功能，同時提升山友登山安全。

施工期間工程車輛及機具頻繁進出，為維護遊客安全，半屏山後巷登山口至中央瞭望台路段暫時封閉，登山路徑將設立施工管制出入口圍籬及告示，避免遊客誤入工區，民眾需配合於施工期間暫勿通行。

另外，內政部國家公園署國家自然公園管理處也將進行翠華路及後巷登山口、後巷步道、橫版路基、賞鳥亭等改善工程，預計過完農曆新年後開工。（編輯：孫承武）1130211