重大投資案預計進駐 翁章梁：嘉義縣破繭而出

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（中央社記者黃國芳嘉義縣15日電）嘉義縣政府今天在縣府前廣場舉辦新春團拜，縣長翁章梁表示，嘉義科學園區今年會宣布一項非常重大的投資案，將引爆周遭產業進駐，嘉義縣將破繭而出，振翅高飛。

翁章梁接受媒體聯訪指出，嘉義科學園區與中科、南科形成科技的島鏈，嘉科在南科的布局中，未來在半導體將會扮演非常重要的角色，因此，經行政院協調，規劃馬稠後產業園區45公頃作為半導體相關產業的基地，相信未來在嘉科若有更重大投資，並連結中科、南科，嘉義的角色會越來越重要。

翁章梁致詞表示，繼去年底Outlet宣布落腳嘉義縣後，今年許多重大建設會繼續投資，讓嘉義縣破繭而出，嘉義科學園區今年會宣布一項非常重大的投資案，將引爆周遭產業進駐，帶起嘉義縣另一波高潮。

翁章梁說，今年會是嘉義縣豐收的1年，不管在重大投資、智慧農業、工業科技及消費性產業發展都將有豐碩成果，縣府會努力提供服務，讓各項計畫能順利在嘉義落地發展。

翁章梁表示，嘉義縣發展比其他縣市晚，更要建立自己的風格與發展節奏，如今嘉義已受到各界重視，也吸引更多人到嘉義投資，縣府將抓緊機會帶動發展，相信嘉義縣將破繭而出，振翅高飛。

嘉義縣政府新春團拜，由翁章梁攜手民進黨籍嘉義縣立委陳冠廷、蔡易餘，以及議長張明達、副議長陳怡岳敲響鼓聲向各界拜年。（編輯：謝雅竹）1130215