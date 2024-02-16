台中高接梨穗受寒害 農民重複嫁接成本增

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）日前寒流來襲，台中市高接梨穗寒害損失嚴重，農民得重覆嫁接梨穗，成本增加。立委楊瓊瓔今天會勘，后里區災害損失已達天然災害現金救助門檻，中市府另補助購置復耕資材。

1月下旬寒流來襲，台中市高接梨的花序萎凋、著花及著果率不良，國民黨籍立委楊瓊瓔今天邀集相關單位前往梨園會勘。她要求提供協助，設法降低農民損失，由於后里區平均災害損失程度達35％至50％以上，已符合天然災害現金救助門檻。

楊瓊瓔說，每年12月至翌年2月為高接梨嫁接時段，易遇上寒流，造成砧木的根系及主幹內的樹液停止流動，地下部養分供應量不足，使得梨穗無法順利生長而受害。

后里果樹產銷班第4班班長林添償說，遇上寒流連續報到，他採用技術高的石臘膜帶嫁接方式，但是梨穗存活率還是很低，果樹上可看到黃白紅綠4種不同顏色膠帶，已經嫁接4次損失慘重。

義里里長林東成指出，放眼整片果園僅見零星花開及梨果，得趕快在2月底前進行第5次嫁接梨穗，光1分地就要再增加新台幣9000元。

農糧署代理署長蘇茂祥指出，1月下旬以來寒害造成台中地區高接梨穗受損嚴重，目前后里地區受損率已達35％至50％以上，符合現金救助規定，請台中市農業局將近日會勘資料盡速彙整送農糧署，全市皆可申請高接梨穗天然災害現金救助。

台中市農業局簡任技正林春良表示，市府另補助復耕資材每公頃1萬元，以減少農民損失。（編輯：郭諭儒）1130216