屏東東港烤牡蠣疑引逾40人不適 衛生局派員稽查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷屏東縣16日電）民眾13日到屏東縣東港鎮一間烤牡蠣餐廳，食用後上吐下瀉。屏東縣衛生局表示，目前接獲48名民眾反映不適，已派員稽查，若屬食品中毒案件，依法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

一名即將臨盆孕婦今天接受媒體聯訪指出，親友共20人13日到店內用餐，烘烤過程發現有幾顆牡蠣殼上有蟲，還有幾顆打開後有臭味，當下向店家反映，得到的回應是「可能只有1、2顆是這樣」。

她說，同行有10人於15日陸續出現上吐下瀉及發燒症狀，其中有2名孕婦及孩童，起初以為是自己吃壞肚子，經向同桌友人互相詢問並查看店家GOOGLE評論後，發現許多食用後身體不適的留言，才懷疑是牡蠣導致。

她說，因為胎兒預計下週出生，感到非常擔心，所幸產檢後沒有問題。對於是否向店家提出告訴，她說，等待相關單位查驗結果再做決定。

烤牡蠣業者今天接受媒體聯訪指出，店內販售新鮮牡蠣，事件發生後，餐廳廚房、牡蠣等食材已接受衛生局檢驗，民眾身體不適可能是諸多因素導致，靜待化驗結果。

屏東縣衛生局食品藥物管理科代理科長林慈玲接受媒體聯訪表示，15日獲報後，派員至該店稽查，針對業者未符合食品良好衛生規範準則部分，除責令業者限期改善外，已勒令業者停業清消3天。

截至目前共計接獲食品中毒通報案件人數為13人，另有民眾來電表示食用後不適有35人，已採集相關環境及人體檢體送驗，後續經行政調查結果如屬食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：謝雅竹）1130216