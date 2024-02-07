高雄饗食天堂疑食物中毒 致病源檢驗為陰性

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（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄夢時代內的「饗食天堂」疑出現食物中毒，高市府衛生局表示，3日接獲醫院通報，採集檢體檢驗今天下午出爐，致病源呈現陰性，2名發病個案也未檢出致病源或諾羅病毒。

衛生局今天下午發布新聞稿表示，3日採集3件食材、2件環境檢體，今天檢驗結果出爐，致病原呈現陰性；另外，疾病管制署今天也公布3日就醫的2名發病個案檢驗結果，皆未檢出致病源或諾羅病毒。

衛生局指出，3日下午4時許，接獲小港醫院就醫通報2人疑似食物中毒，經查2人在1日到「饗食天堂」用餐，衛生局當天下午5時許派員到場稽查。

經查冰箱食材堆疊未分區放置、生熟食刀具應分區放置等缺失責令改正，現場並採集3件食材、2件環境檢體送驗；患者2人就醫後症狀緩解離院返家，並追蹤採檢送中央疾管署檢驗。

衛生局5日又接獲民眾進線申訴曾於2日在同一餐廳用餐，其中4人身體不適，經疫調已康復，為釐清食安疑慮，衛生局6日再度前往餐廳稽查。

衛生局說明，6日調查近1週餐廳內員工健康狀況，查有內場廚師3人分別於1月29日、2月4日及2月5日，因出現嘔吐、腹瀉等症狀前往診所就醫，診斷皆為急性腸胃炎，目前症狀緩解。

衛生局現場稽查作業場所，查有食材未標示分裝日期、員工物品未專區放置等缺失，責令業者今天停業1天徹底清消，至複查合格為止；衛生局進一步擴大疫調並採檢32件食材及環境檢體，檢驗致病原，以確保消費者飲食安全。

「饗食天堂」所屬的饗賓集團發布訊息回應，配合政府單位食安政策，饗食天堂高雄夢時代今天暫停營業1天，近期腸胃型感冒流行，饗賓配合政府食安政策，強化環境清消。

饗賓集團表示，餐廳已完成自主查核及全面性清潔消毒作業，高度重視與務實看待每1項與顧客滿意相關的細節。（編輯：陳仁華）1130207