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印度移工MOU簽了 勞動部：開放行業人數由台灣決定
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高捷紅線推進 南岡山至岡山車站行車測試中

2024/2/16 17:01（2/16 17:11 更新）
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高雄捷運岡山路竹延伸線RK1岡山車站已近完工，路線段機電設備均完成安裝並開始測試作業，16日也持續進行號誌系統單列車行車測試。（高雄捷運工程局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年2月16日
高雄捷運岡山路竹延伸線RK1岡山車站已近完工，路線段機電設備均完成安裝並開始測試作業，16日也持續進行號誌系統單列車行車測試。（高雄捷運工程局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年2月16日
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（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄捷運岡山路竹延伸線新進度，從南岡山站往北延伸1站至RK1岡山車站路段，正在進行號誌系統行車測試作業，預計今年6月底通車試營運。

高雄市捷運工程局今天新聞稿指出，目前岡山路竹延伸線RK1岡山車站已近完工階段，路線段機電設備均完成安裝並開始測試作業，今天持續進行號誌系統單列車行車測試。

捷運局表示，後續將進行多列車行車測試，並執行車輛到站廣播、號誌行車路徑聯鎖設定、行控中心與現場子系統控制等一系列系統整合測試作業，確保機電系統功能符合安全要求。

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捷運岡山路竹延伸線串聯高雄路竹科學園區、橋頭第二園區、楠梓科技產業園區、岡山本洲產業園區等產業基地，服務北高雄35萬地方民眾及沿線就業人口，同時也是落實南部半導體S廊帶建設重要指標。

捷運局指出，岡山路竹延伸線今年中通車至RK1岡山車站，全線通車後岡山將成為北高雄地區全方位轉運中心，更深入服務大岡山、路竹、湖內地區民眾運輸需求；高雄捷運路網持續推進，除提供更便捷大眾運輸服務，也將帶動周邊地區發展。（編輯：郭諭儒）1130216

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