中橫公路中斷逾24年復建現曙光 可行性評估通過

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）台8線中橫公路自921地震後中斷至今逾24年。行政院今天通過「台8線36K至62K谷關至德基段」復建可行性評估，讓中橫公路復建出現曙光。

行政院今天通過「台8線36K至62K谷關至德基段」，復建可行性評估，將進入綜合規劃階段，並於環境影響評估通過及地質確定穩定及安全後，研議啟動計畫。前後任立法院副院長也都關心此案。

國民黨籍立法院副院長江啟臣透過文字稿表示，台8線是台灣重要橫貫公路，承載著無數的榮景與記憶，因921地震造成道路中斷，讓來往民眾須繞行至宜蘭或南投才能到梨山，嚴重影響農產運銷與觀光休憩發展。他堅信，只要能讓中橫公路復建，可讓梨山地區找回昔日風華。

江啟臣指出，推動中橫復建是使命，更是對鄉親的承諾，行政院選在開工第2天公布可行性評估通過的好消息，是送給山城民眾的新春大禮。

民進黨籍立委蔡其昌在日前擔任立法院副院長時，也向行政院副院長鄭文燦針對中橫公路復建進行報告。

蔡其昌透過文字稿表示，山城居民殷切期盼中橫公路能儘快復建，能擁有一條便捷且安全回家的路，促進山城經濟重返榮景，他多年來在中央建議。除長期規劃，短中期方案讓中橫能在「維護自然環境與交通便利」取得平衡下減少管制、儘早打通，還給鄉親一條安全回家、經濟繁榮的道路。（編輯：郭諭儒）1130216