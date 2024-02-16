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屏東枋山芒果病蟲害落果 蘇清泉籲從寬補助

2024/2/16 18:54（2/16 19:06 更新）
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屏東縣枋山鄉芒果遭遇病蟲害導致落果，國民黨籍立委蘇清泉16日至產地勘查，籲相關單位從寬認定、給予現金救助，以解農民燃眉之急。（蘇清泉服務處提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月16日
屏東縣枋山鄉芒果遭遇病蟲害導致落果，國民黨籍立委蘇清泉16日至產地勘查，籲相關單位從寬認定、給予現金救助，以解農民燃眉之急。（蘇清泉服務處提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月16日
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（中央社記者張已亷屏東縣16日電）屏東縣枋山鄉芒果遇病蟲害造成落果，國民黨不分區立委蘇清泉今天到產地勘災，籲相關單位從寬認定，給予現金救助，以解農民燃眉之急。

蘇清泉服務處今天發布新聞稿指出，枋山芒果1年只靠1季採收，因天候因素遇上病蟲害，蘇清泉今天與枋山代表會主席洪啟能、枋山地區農會理事長戴正一及總幹事陳德慶等人前往勘災。有農友扶著開花結果的芒果樹輕微搖晃，小花、結果卻紛紛掉落。

農民指出，近期日夜溫差過大，造成病蟲害爆發，又因持續同樣氣候條件，災損面積不斷擴大，目前已知加祿、枋山等地共300多公頃的芒果產地受損，盼政府正視並從寬認定給予現金補助，以利農民度過難關。

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蘇清泉服務處表示，蘇清泉勘災後與農業部農糧署副署長姚志旺見面討論，雙方達成共識，皆認為第一階段由受災戶向公所通報，使用「農產業天然災害現地照相」手機應用程式照相存檔，經屏東縣政府統計災損後，若結果率達20％以上，則全面通報。

蘇清泉指出，應檢討改善不合時宜的災害申報管理辦法，並請農試單位研議損害標準是否符合農民實際耕作狀況，以照顧農民為優先，從寬認定。（編輯：郭諭儒）1130216

#姚志旺
#蘇清泉
#洪啟能
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