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花蓮2處行人專用時相啟用 擬擴大在學區試辦

2024/2/17 15:48（2/17 15:56 更新）
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花蓮縣政府16日起正式啟用花蓮市2處路口的行人專用時相，並於電桿上張貼操作說明，民眾只需依照「按、等、行」3步驟，在過馬路前先按按鈕，等待小綠人行走標誌亮起後，就可通過路口。中央社記者張祈攝 113年2月17日
花蓮縣政府16日起正式啟用花蓮市2處路口的行人專用時相，並於電桿上張貼操作說明，民眾只需依照「按、等、行」3步驟，在過馬路前先按按鈕，等待小綠人行走標誌亮起後，就可通過路口。中央社記者張祈攝 113年2月17日
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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）為提升行人安全，花蓮市啟用2處路口行人專用時相，行人過馬路前按下按鈕，啟動時只開放行人路權，確保安全通過路口。花蓮縣府表示，將視成效擴大在學區路口試辦。

花蓮市分別在忠烈祠前的尚志橋和新興路口、建國路及建林街2處路口設置行人專用時相地點，昨天正式啟用。

花蓮縣府建設處說明，行人專用時相為保護行人安全的號誌系統，通常設置在標準十字路口，民眾過馬路前先按下按鈕，號誌會將所有行車時相系統結束後全部暫停，只開放行人路權，讓行人在這段期間能安全通過路口。

建設處指出，行人專用時相能減少轉彎車輛因路口盲區、車輛A柱遮擋視線及搶快造成事故意外。

為引導民眾使用，2處行人專用時相地點都有標示「按、等、行」步驟，等待時間最慢不超過2分鐘，等到出現小綠人行走標誌亮燈，就可安全過路口。

建設處表示，將視成效研議針對上、下學尖離峰時間，以特定時段試辦市區壅塞的學區路口，保障學童通學安全。（編輯：郭諭儒）1130217

花蓮縣政府16日起啟用花蓮市2處路口行人專用時相，分別為忠烈祠前的尚志橋和新興路口（圖）以及建國路與建林街口，號誌桿亦設有明顯標語，提醒用路人應依號誌通行。中央社記者張祈攝 113年2月17日
花蓮縣政府16日起啟用花蓮市2處路口行人專用時相，分別為忠烈祠前的尚志橋和新興路口（圖）以及建國路與建林街口，號誌桿亦設有明顯標語，提醒用路人應依號誌通行。中央社記者張祈攝 113年2月17日
#忠烈祠
#花蓮市
#尚志橋
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