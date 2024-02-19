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配合世界母語日 新北市圖推出閱讀在地活動

2024/2/19 17:21
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（中央社記者楊侃儒新北19日電）新北市立圖書館今天表示，為配合2月21日「世界母語日」，市圖16個分館明天起推出「閱讀在地」母語閱讀活動，讓大家從日常生活中學習台語、客語、原住民語及台灣手語。

新北市立圖書館發布新聞稿，館長王錦華表示，多元母語教育逐漸受到重視，響應世界母語日，明天起至3月底止分別在新北市16個分館陸續推出「閱讀在地」世界母語日系列活動。

他表示，活動規劃台語、客語、原住民語及台灣手語等不同語言活動，透過對話交流與體驗，從生活中認識不同族群語言文化，以及聽障者的生活，藉以尊重、包容不同族群。

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市圖表示，青少年分館將帶親子「迺菜市仔」學台語，學習常見食材的台語，同時認識地方的文化歷史；總館推出「食出客家」與「客家方口獅」彩繪DIY活動，教親子一邊製作傳統客家美食與認識客家傳統文化。

市圖表示，新店分館有「原藝之聲」帶大家認識原住民口簧琴文化；汐止分館則透過「用手來唱歌」，以手語歌帶大家認識自己生長的地方；泰山分館推出讀尪仔冊，共讀台語繪本，玩手作遊戲。（編輯：方沛清）1130219

#王錦華
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#新北市圖
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