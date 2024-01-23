新北泰山圖書分館推收納課 助大人小孩當整理達人

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（中央社記者高華謙新北23日電）農曆春節將至，新北市立圖書館泰山分館29日至31日推出專為國小學童設計的「小小收納師」營隊，以遊戲教導收納技巧；另也有「大人好好整頓生活」講座，讓親子合力除舊布新。

新北市立圖書館長王錦華今天透過新聞稿表示，過年前大掃除是迎接新年重要儀式，泰山分館特別推出「收納．心生活」閱讀活動，分別為大人與小朋友規劃專屬實用收納課程，讓親子一起除舊布新。

新北市立圖書館表示，泰山分館「收納‧心生活」閱讀活動，包括1月29日至1月31日有專為國小學童量身打造的「小小收納師」營隊，將帶孩子從遊戲中學會做家事；1月21日與1月28日「聽故事培養收納小達人」透過「一定要收拾嗎？」與「小擦擦不見了？」繪本故事，引導孩子培養正確收納觀念。

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新北市立圖書館說，另外，「大人好好整頓」生活講座，1月27日邀請書籍「誰說一定要整理」的作者、網路人氣整理師于之琳，分享如何減量與收納的訣竅；2月3日「收納．心生活」心靈講座，邀民眾擺脫多餘雜物和人際關係；2月4日「空間軟裝術．質感心生活」，由空間設計師教導如何以軟裝術提升居家生活空間質感。

此外，1月22日至2月4日還有「年前大掃除，身心一乾二淨」主題書展，即日起至2月4日，只要在泰山區任一圖書分館借書，還可抽斷捨離金句書籤。（編輯：李錫璋）1130123