更多編輯台推薦新聞：
桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
管碧玲：台灣船遇中海警登檢要求不必停留 立即通知海委會馳援
首頁 / 地方

台南左鎮果菜市場添大型候車站 轉乘採買都方便

2024/2/20 11:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市政府在左鎮果菜市場前規劃大型特色候車站已於1月完工，整合一般公車、小黃公車等功能，並將動線串聯至市場內，提供完善加值公共運輸空間，滿足民眾轉乘、採買需求。

台南市政府交通局長王銘德今天透過新聞稿表示，台南市長黃偉哲相當重視山區交通發展，交通局歷年在左鎮推動幹支線公車、小黃公車、智慧站牌等，已形成公共運輸轉乘節點，因此特別利用左鎮果菜市場腹地興建大型候車站，以完善轉乘設施帶動山區各地節點串聯，讓交通更便利、順暢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王銘德指出，交通局積極向中央爭取補助發展地方公共運輸，這次與農產運銷公司合作，利用果菜市場前方空地興建大型候車站，且善用太陽能光電板打造大面積頂篷，不但可遮風避雨，也可將動線串聯至果菜市場內，方便旅客利用等車空檔時間，參觀選購在地農特產品。

台南市公共運輸處長吳俁之表示，左鎮大型候車站總工程經費約新台幣500萬元，爭取中央補助88萬元，其餘均由市府編列預算建設，在此站可轉乘綠幹線至玉井、台南市區，亦可搭乘綠支線往南化、甲仙，另也有往二寮、草山、南化、澄山等地的小黃公車，是左鎮居民期盼已久的交通建設。（編輯：黃世雅）1130220

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.41