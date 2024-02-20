台南左鎮果菜市場添大型候車站 轉乘採買都方便

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市政府在左鎮果菜市場前規劃大型特色候車站已於1月完工，整合一般公車、小黃公車等功能，並將動線串聯至市場內，提供完善加值公共運輸空間，滿足民眾轉乘、採買需求。

台南市政府交通局長王銘德今天透過新聞稿表示，台南市長黃偉哲相當重視山區交通發展，交通局歷年在左鎮推動幹支線公車、小黃公車、智慧站牌等，已形成公共運輸轉乘節點，因此特別利用左鎮果菜市場腹地興建大型候車站，以完善轉乘設施帶動山區各地節點串聯，讓交通更便利、順暢。

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王銘德指出，交通局積極向中央爭取補助發展地方公共運輸，這次與農產運銷公司合作，利用果菜市場前方空地興建大型候車站，且善用太陽能光電板打造大面積頂篷，不但可遮風避雨，也可將動線串聯至果菜市場內，方便旅客利用等車空檔時間，參觀選購在地農特產品。

台南市公共運輸處長吳俁之表示，左鎮大型候車站總工程經費約新台幣500萬元，爭取中央補助88萬元，其餘均由市府編列預算建設，在此站可轉乘綠幹線至玉井、台南市區，亦可搭乘綠支線往南化、甲仙，另也有往二寮、草山、南化、澄山等地的小黃公車，是左鎮居民期盼已久的交通建設。（編輯：黃世雅）1130220