彰化喬友大樓200坪都更地出售 每坪開價120萬以上

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（中央社記者吳哲豪彰化縣20日電）彰化火車站前喬友大樓拆除後，400坪大基地已申請都更，最近掛布條指要出售200坪土地；前喬友大樓主委蔡進峰說，他每月要繳數十萬貸款，決定每坪開價120萬以上，希望賣出土地。

位在彰化火車站前的喬友大樓民國110年6月發生大火造成4死20多傷，大樓因有安全疑慮遭拆除，在大樓內經營旅館的前喬友大樓管委會主委蔡進峰也遭法院判刑，所有權人組成都市更新會。

不過喬友大樓約400坪大基地上最近掛上布條，說明其中200坪土地要出售；蔡進峰今天接受媒體聯訪時說，400坪大的土地，他擁有150坪，部分所有權人擁有50坪土地，有200坪土地要出售。

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蔡進峰指出，喬友大樓大火後，為處理賠償等後續事宜，他每個月要還數十萬元貸款，因此決定先賣掉土地，讓買主享受都更的利益，而土地每坪開價新台幣120萬到150萬元，目前有建商跟他聯絡，開價120萬以上，不過還在洽談中。

房仲業者接受中央社記者電訪時說，喬友大樓基地位在彰化火車站前，又是商業區，加上政府獎勵容積，1坪開價120萬有可能賣出，不過何時能進行都更是最大的不確定性，這是買家需承擔的風險。（編輯：謝雅竹）1130220