彰化農耕機具掉落土堆小心被罰 縣府開出5罰單

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（中央社記者鄭維真彰化縣22日電）彰化為農業大縣，適逢春耕農忙，不少大型農業機具沿路掉落土堆影響交通安全，縣府統計111年7月取締至今開出5張罰單，最高可罰新台幣6000元，未改善可按日連續罰。

彰化縣政府從111年7月7日起實施「彰化縣農業機械帶土上路聯合稽查取締小組執行作業要點」，由縣府與各鄉鎮市公所分別組成稽查取締小組，在各期作間至各鄉鎮市田區巡查，維護道路清潔及行車安全，避免交通意外發生。

彰化縣環保局人員接受中央社記者訪問時指出，啟動取締至今，平均1年20多件檢舉案，集中於春耕時期。不過，接獲檢舉派員到場，往往機具已不在原地，目前開出5張罰單，呼籲農友、代耕業者發揮公德心，務必掛號牌並清潔後再上路，以避免泥土散落道路，造成民眾摔車。

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農業處表示，駕駛農用曳引機、農地搬運車、自走式噴霧車、大型聯合收穫機、甘蔗採收機及狼尾草收穫機等，須申請農業機械使用證，並應同時申領農機號牌。如未懸掛號牌，發生意外可依道路交通管理處罰條例處新台幣3600元以上、1萬800元以下罰鍰，並視同拼裝車沒入車輛。

農耕機邊開邊掉土堆，污染地面，可依廢棄物清理法處行為人1200元以上、6000元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。（編輯：謝雅竹）1130222