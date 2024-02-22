花蓮保安林科技執法 揪70件濫倒廢棄物案

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）林業及自然保育署花蓮分署在海岸線熱點架設全時攝影機、縮時攝影機，去年揪出70起濫倒廢棄物案件，均移送花蓮環保局裁罰，以家庭廢棄物居多，易散發惡臭、吸引野狗聚集。

林業及自然保育署花蓮分署統計，透過科技執法移送濫倒廢棄物違法案件，2年來從每年225件減少到70件，但去年海岸保安林清運垃圾仍有超過300公噸。

林業及自然保育署花蓮分署副分署長王怡靖今天指出，件數少了，但整體垃圾量下降不明顯，仍有進步空間。

王怡靖表示，棄置垃圾以家庭廢棄物居多，多是整袋家庭廢棄物或隨手棄置的垃圾，容易散發惡臭，有環境衛生疑慮，也會造成野狗聚集；另一大宗垃圾是營業廢棄物，如拆除後的磁磚、水泥磚塊等，甚至有不明液體，都增加處理難度。

王怡靖表示，花蓮海岸線超過100公里，很多區域是小燕鷗等鳥類繁殖區域，棄置垃圾也會危及鳥類生存空間，且花蓮主打觀光，需要共同維護海岸景致。

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王怡靖指出，未來將持續與在地社區結盟、擴大國家森林志工參與巡查，只要發現有垃圾棄置處，就會隨機架設科技執法機器查處違法事證。

林業及自然保育署花蓮分署提醒，在保安林亂丟廢棄物，涉及違反森林法第43條，可處新台幣6萬至30萬元罰鍰；如違反廢棄物清理法第46條，棄置有害事業廢棄物，處1至5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金，民眾若發現違法情事，可撥打24小時免費檢舉電話（0800-000-930）舉報。（編輯：黃世雅）1130222